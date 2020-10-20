Станом на 20 жовтня в Україні підтверджено майже 5,5 тис. нових випадків коронавірусу COVID-19 й рекордну кількість одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 5469 осіб: серед них 275 дітей, а також 214 медиків.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Києві (462), Харківській області (446), Житомирській області (376), Львівській області (289), Дніпропетровській області (285), Одеській області (264), Донецькій області (256), Полтавській області (249), Київській області (242), Тернопільській області (235), Івано-Франківській області (221).

За добу померли 113 осіб (це найбільша кількість летальних випадків за час епідемії в Україні).

У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 5786 осіб.

При цьому одужали за добу 3044 пацієнта, що є рекордним показником. У цілому коронавірус вже подолали 129 533 пацієнта.

За весь час в Україні було виявлено 309 107 випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 18 828 дітей, а також 19 809 медиків.

За добу було зроблено 53 403 тестування на коронавірус (з них 31 543 – методом ПЛР, а решта – методом ІФА, на антитіла).

Всього було проведено 2 847 376 тестувань методом ПЛР.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 8523 випадки; 148 осіб померли, 5231 одужали;

• Волинська область – 11 164 випадки; 227 осіб померли, 6459 одужали;

• Дніпропетровська область – 11393 випадки; 250 осіб померли, 5263 одужали;

• Донецька область – 7389 випадків; в тому числі 80 летальних; 1264 пацієнти одужали;

• Житомирська область – 10 471 випадок; 174 пацієнти померли, 5612 одужали;

• Закарпатська область – 11 956 випадків; 338 осіб померли, 5732 одужали;

• Запорізька область – 6616 випадків; в тому числі 95 летальних; 1867 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 16 987 випадків; 391 людина померла, 8690 одужали;

• Кіровоградська область – 1642 випадки; в тому числі 72 летальних; 1039 пацієнтів одужали;

• м. Київ – 31 310 випадків; 604 людини померли, 10 916 одужали;

• Київська область – 13 166 випадків; 290 осіб померли, 7358 одужали;

• Львівська область – 25 392 випадки; 717 пацієнтів померли, 9671 одужали;

• Луганська область – 2576 випадків; в тому числі 45 летальних; 809 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 6053 випадки; 118 осіб померли, 1415 одужали;

• Одеська область – 19343 випадки; 295 пацієнтів померли, 3182 одужали;

• Полтавська область – 6300 випадків; 111 людей померли, 2084 одужали;

• Рівненська область – 16 184 випадки; 203 людини померли, 12 469 одужали;

• Сумська область – 9321 випадок; 134 людини померли, 2771 одужали;

• Тернопільська область – 17 738 випадків; 230 осіб померли, 12 415 одужали;

• Харківська область – 29 559 випадків; 452 людини померли, 5717 одужали;

• Херсонська область – 2629 випадків; в тому числі 54 летальних; 1165 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 11 239 випадків; 185 осіб померли, 4726 одужали;

• Чернівецька область – 18 081 випадок; 415 осіб померли, 9507 одужали;

• Черкаська область – 7095 випадків; в тому числі 71 летальний; 2932 пацієнти одужали;

• Чернігівська область – 6980 випадків; 87 осіб померли, 1239 одужали.