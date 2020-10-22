Станом на 22 жовтня кількість нових випадків коронавірусу COVID-19 в Україні вперше з початку епідемії перевищила позначку в 7 тисяч.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 7053 людини: серед них 306 дітей, а також 354 медики.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Києві (631), Харківській області (627), Одеській області (600), Хмельницькій області (381), Дніпропетровській області (363), Полтавській області (336), Львівській області (319), Тернопільській області (313), Запорізькій області (309), Київській області (269), Донецькій області (267), Рівненській області (263), Чернівецькій області (248).

За добу померли 116 пацієнтів. У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 6043 людини. При цьому одужали за добу 2679 пацієнтів. У цілому коронавірус вже подолали 134 898 осіб.

За весь час в Україні було виявлено 322 879 випадків коронавірусу. Захворіли, зокрема, 19 452 дитини, а також 20 528 медиків.

За минулу добу було проведено 62 тис. 418 тестувань на коронавірус (з них 33 901 – методом ПЛР, решта – методом ІФА, на антитіла).

Всього було проведено 2 914 006 тестувань методом ПЛР.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 8782 випадки; 153 людини померли, 5394 одужали;

• Волинська область – 11 574 випадки; 233 людини померли, 6670 одужали;

• Дніпропетровська область – 12 068 випадків; 285 осіб померли, 5277 одужали;

• Донецька область – 7896 випадків; в тому числі 84 летальних; 1314 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 10 838 випадків; 183 людини померли, 6009 одужали;

• Закарпатська область – 12 285 випадків; 343 людини померли, 5732 одужали;

• Запорізька область – 7093 випадки; в тому числі 97 летальних; 1867 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 17 447 випадків; 399 осіб померли, 8907 одужали;

• Кіровоградська область – 1786 випадків; в тому числі 75 летальних; 1063 пацієнти одужали;

• м. Київ – 32 500 випадків; 642 людини померли, 11 304 одужали;

• Київська область – 13 688 випадків; 303 людини померли, 7498 одужали;

• Львівська область – 26 021 випадок; 740 осіб померли, 10 248 одужали;

• Луганська область – 2841 випадок; в тому числі 53 летальних; 945 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 6428 випадків; 121 людина померла, 1581 одужала;

• Одеська область – 20 557 випадків; 311 осіб померли, 3270 одужали;

• Полтавська область – 7216 випадків; 134 людини померли, 2354 одужали;

• Рівненська область – 16 691 випадок; 206 осіб померли, 12 881 одужали;

• Сумська область – 9730 випадків; 142 людини померли, 2882 одужали;

• Тернопільська область – 18 283 випадки; 234 осіб померли, 13 205 одужали;

• Харківська область – 30 899 випадків; 472 людини померли, 5989 одужали;

• Херсонська область – 2844 випадки; в тому числі 60 летальних; 1236 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 11 942 випадки; 191 людина померла, 5218 одужали;

• Чернівецька область – 18 562 випадки; 419 осіб померли, 9688 одужали;

• Черкаська область – 7541 випадок; в тому числі 76 летальних; 3058 пацієнтів одужали;

• Чернігівська область – 7367 випадків; 87 осіб померли, 1308 одужали.