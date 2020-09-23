Станом на 23 вересня в Україні підтвердили майже 3,5 тис. випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 3497 осіб: в тому числі 288 дітей, а також 140 медпрацівників.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (403), Тернопільській області (337), Києві (307), Одеській області (287), Львівській області (252), Дніпропетровській області (176), Чернівецькій області (144), Івано-Франківській області (136), Донецькій області (129), Київській області (128), Чернігівській області (126), Запорізькій області (115), Хмельницькій області (112), Рівненській області (106).

За добу померли 63 людини. З початку спалаху в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3705 осіб. При цьому одужали за добу ще 1769 пацієнтів, що є рекордним показником з початку епідемії COVID-19 в Україні. Попередній такий рекорд був встановлений напередодні (одужали 1717 пацієнтів).

У цілому коронавірус в Україні подолали 81 670 пацієнтів.

З початку спалаху в Україні зафіксовано 184 734 випадки зараження COVID-19. Захворіли, в тому числі, 12 158 дітей, а також 14 165 медичних працівників.За добу було проведено 45 157 тестувань на коронавірус (з них 22 895 – методом ПЛР, а решта – методом ІФА, на антитіла до вірусу).

З початку епідемії проведено 2 млн 102 тис. 377 тестувань методом ПЛР.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 5455 випадків; 103 людини померли, 3580 одужали;

• Волинська область – 7132 випадки; 150 осіб померли, 4931 одужала;

• Дніпропетровська область – 4394 випадки; з них 94 летальних; 2365 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 2634 випадки; в тому числі 54 летальних; 1033 пацієнта одужали;

• Житомирська область – 5191 випадок; 92 людини померли, 2853 одужали;

• Закарпатська область – 9343 випадки; 294 людини померли, 4295 одужали;

• Запорізька область – 3149 випадків; в тому числі 49 летальних; 1158 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 12 811 випадків; 287 осіб померли, 5722 одужали;

• Кіровоградська область – 1024 випадки; з них 55 летальних; 800 пацієнтів одужали;

• м. Київ – 20 335 випадків; 330 осіб померли, 6043 одужали;

• Київська область – 8148 випадків; 165 осіб померли, 5053 одужали;

• Львівська область – 19 045 випадків; 532 людини померли, 6333 одужали;

• Луганська область – 814 випадків; з них 6 летальних; 433 пацієнта одужали;

• Миколаївська область – 2643 випадки; 68 осіб померли, 843 пацієнта одужали;

• Одеська область – 12 130 випадків; 167 осіб померли, 2518 одужали;

• Полтавська область – 1630 випадків; з них 34 летальних; 770 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 11 459 випадків; 155 осіб померли, 8990 одужали;

• Сумська область – 3280 випадків; 55 осіб померли, 1443 одужали;

• Тернопільська область – 12 069 випадків; 146 осіб померли, 5622 одужали;

• Харківська область – 15 908 випадків; 315 осіб померли, 4248 одужали;

• Херсонська область – 868 випадків; з них 21 летальний; 477 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 5049 випадків; 96 осіб померли, 2171 одужала;

• Чернівецька область – 13 448 випадків; 341 людина померла, 7719 одужали;

• Черкаська область – 3238 випадків; 50 осіб померли, 1486 одужали;

• Чернігівська область – 3537 випадків; в тому числі 46 летальних; 784 пацієнта одужали.