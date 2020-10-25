Станом на 25 жовтня в Україні зафіксовано понад 6 тисяч нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 6088 осіб: серед них 236 дітей і 189 медиків.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (660), Житомирській області (440), Хмельницькій області (437), Львівській області (405), Києві (359), Одеській області (340), Івано-Франківській області (308), Київській області (297), Сумській області (291), Чернівецькій області (289).

За добу померли 102 пацієнта. В цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 6391 людина. При цьому одужали за добу 1753 пацієнта. З початку епідемії коронавірус подолали 141 508 пацієнтів.

За весь час в Україні було виявлено 343 498 випадків коронавірусу. Захворіли, в тому числі, 20 357 дітей і 21 349 медиків.

За минулу добу було проведено 42 840 тестувань на коронавірус (з них – 33 565 метолом ПЛР, решта – методом ІФА, на антитіла).

Всього проведено 3 025 148 тестувань методом ПЛР.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 9244 випадки; 163 людини померли, 5707 одужали;

• Волинська область – 12 222 випадки; 243 людини померли, 6945 одужали;

• Дніпропетровська область – 12 916 випадків; 315 осіб померли, 5294 одужали;

• Донецька область – 8508 випадків; в тому числі 87 летальних; 1403 пацієнта одужали;

• Житомирська область – 12 188 випадків; 203 людини померли, 6379 одужали;

• Закарпатська область – 12 972 випадки; 350 осіб померли, 5961 одужали;

• Запорізька область – 7972 випадки; в тому числі 97 летальних; 1867 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 18 292 випадки; 414 осіб померли, 9156 одужали;

• Кіровоградська область – 2028 випадків; в тому числі 80 летальних; 1112 пацієнтів одужали;

• м. Київ – 34 054 випадки; 684 пацієнта померли, 11 744 одужали;

• Київська область – 14 544 випадки; 335 осіб померли, 7683 одужали;

• Львівська область – 27 273 випадки; 777 осіб померли, 10 709 одужали;

• Луганська область – 3169 випадків; в тому числі 59 летальних; 1063 пацієнта одужали;

• Миколаївська область – 6935 випадків; 130 осіб померли, 1702 одужали;

• Одеська область – 21 831 випадок; 328 осіб померли, 3272 одужали;

• Полтавська область – 7876 випадків; 151 людина померла, 2750 одужали;

• Рівненська область – 17 469 випадків; 218 осіб померли, 13 303 одужали;

• Сумська область – 10 403 випадки; 151 людина померла, 3294 одужали;

• Тернопільська область – 19 050 випадків; 240 осіб померли, 14 054 одужали;

• Харківська область – 32 772 випадки; 493 людини померли, 6280 одужали;

• Херсонська область – 3141 випадок; в тому числі 67 летальних; 1328 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 13 300 випадків; 200 осіб померли, 5782 одужали;

• Чернівецька область – 19 405 випадків; 435 осіб померли, 9947 одужали;

• Черкаська область – 8034 випадки; в тому числі 84 летальних; 3350 пацієнтів одужали;

• Чернігівська область – 7900 випадків; 87 осіб померли, 1423 одужали.