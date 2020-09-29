Станом на 29 вересня в Україні підтверджено понад 3,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 3627 осіб: з них 200 дітей, а також 158 медиків.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (426), Києві (416), Одеській області (271), Дніпропетровській області (200), Сумській області (195), Львівській області (169), Чернівецькій області (167), Тернопільській області (164), Рівненській області (157), Хмельницькій області (149), Київській області (142), Волинській області (136), Полтавській області (135), Івано-Франківській області (132).

За добу померли ще 69 осіб. У цілому в Україні від ускладнень COVID-19 померли 4065 людей. Одужали за добу ще 1 797 пацієнтів. У цілому коронавірус в Україні подолали 90 250 пацієнтів.

Всього за час епідемії в Україні COVID-19 виявили у 204 932 осіб. Зокрема, захворіли 13 444 дитини, а також 15 079 медпрацівників.

За минулу добу було проведено 46 165 тестувань на коронавірус (з них – 24 168 методом ПЛР, а решта – методом ІФА, на антитіла до вірусу).

Всього проведено 2 млн 250 тис. 676 тестувань методом ПЛР.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 6062 випадки; 116 осіб померли, 3943 одужали;

• Волинська область – 7911 випадків; 166 осіб померли, 5138 одужали;

• Дніпропетровська область – 5551 випадок; з них 109 летальних; 3004 пацієнта одужали;

• Донецька область – 3132 випадки; в тому числі 56 летальних; 1090 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 5826 випадків; 108 осіб померли, 3271 одужали;

• Закарпатська область – 9735 випадків; 304 людини померли, 4559 одужали;

• Запорізька область – 3895 випадків; з них 61 летальний; 1264 пацієнта одужали;

• Івано-Франківська область – 13 577 випадків; 310 осіб померли, 6360 одужали;

• Кіровоградська область – 1090 випадків; в тому числі 56 летальних; 854 пацієнта одужали;

• м. Київ – 22 559 випадків; 373 людини померли, 6553 одужали;

• Київська область – 8996 випадків; 173 людини померли, 5422 одужали;

• Львівська область – 20 085 випадків; 560 осіб померли, 6953 одужали;

• Луганська область – 1000 випадків; з них 12 летальних; 528 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 3074 випадки; 75 осіб померли 1000 одужали;

• Одеська область – 13 350 випадків; 198 осіб померли, 2520 одужали;

• Полтавська область – 2107 випадків; в тому числі 36 летальних; 999 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 12 302 випадки; 165 осіб померли, 9840 одужали;

• Сумська область – 4008 випадків; з них 70 летальних; 1689 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 13 303 випадки; 164 пацієнта померли, 7373 одужали;

• Харківська область – 18 129 випадків; 341 людина померла, 4331 одужали;

• Херсонська область – 1084 випадки; з них 24 летальних; 577 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 5896 випадків; 110 осіб померли, 2444 одужали;

• Чернівецька область – 14 280 випадків; 358 осіб померли, 8023 одужали;

• Черкаська область – 3881 випадок; з них 54 летальних; 1674 одужали;

• Чернігівська область – 4099 випадків; 66 осіб померли, 841 одужали.