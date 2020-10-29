Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
За минулу добу захворіли 7342 людини: серед них 287 дітей, а також 363 медика.
Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Києві (577), Харківській області (575), Хмельницькій області (478), Одеській області (416), Львівській області (405), Чернівецькій області (397), Дніпропетровській області (386), Житомирській області (364), Запорізькій області (359), Івано-Франківській області (349), Київській області (315).
За добу померли 113 пацієнтів. У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 6868 осіб.
При цьому одужали за добу 2990 пацієнтів. Загалом коронавірус уже подолали 151 632 особи.
За весь час в Україні було виявлено 370 417 випадків зараження коронавірусом. Захворіли, в тому числі, 21 430 дітей, а також 22 650 медиків.
За добу було проведено 78 684 тестування на коронавірус (з них 47 162 – методом ПЛР, решта – методом ІФА, на антитіла).
Всього проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР.
Ситуація по областях України наступна:
• Вінницька область – 9899 випадків; 175 осіб померли, 6086 одужали;
• Волинська область – 13 089 випадків; 259 осіб померли, 7436 одужали;
• Дніпропетровська область – 14 301 випадок; 335 осіб померли, 5605 одужали;
• Донецька область – 9177 випадків; в тому числі 89 летальних; 1507 пацієнтів одужали;
• Житомирська область – 13 518 випадків; 239 осіб померли, 7028 одужали;
• Закарпатська область – 13 842 випадки; 364 людини померли, 6426 одужали;
• Запорізька область – 9211 випадків; в тому числі 114 летальних; 2151 пацієнт одужав;
• Івано-Франківська область – 19 596 випадків; 428 осіб померли, 9633 одужали;
• Кіровоградська область – 2308 випадків; в тому числі 85 летальних; 1180 пацієнтів одужали;
• м. Київ – 36 027 випадків; 726 осіб померли, 12 405 одужали;
• Київська область – 15 780 випадків; 367 осіб померли, 7816 одужали;
• Львівська область – 28 889 випадків; 831 пацієнт помер, 11 390 одужали;
• Луганська область – 3482 випадки; в тому числі 69 летальних; 1198 пацієнтів одужали;
• Миколаївська область – 7450 випадків; 151 людина померла, 1849 одужали;
• Одеська область – 23 623 випадки; 357 осіб померли, 3291 одужала;
• Полтавська область – 8930 випадків; в тому числі 174 летальних; 3573 пацієнта одужали;
• Рівненська область – 18 518 випадків; 238 осіб померли, 14 117 одужали;
• Сумська область – 11 238 випадків; 175 осіб померли, 3467 одужали;
• Тернопільська область – 20 111 випадків; 248 осіб померли, 15 109 одужали;
• Харківська область – 35 016 випадків; 516 осіб померли, 6556 одужали;
• Херсонська область – 3616 випадків; в тому числі 80 летальних; 1499 пацієнтів одужали;
• Хмельницька область – 14 706 випадків; 216 осіб померли, 6321 одужали;
• Чернівецька область – 20 906 випадків; 451 пацієнт помер, 10 274 одужали;
• Черкаська область – 8735 випадків; в тому числі 93 летальних; 4093 пацієнта одужали;
• Чернігівська область – 8449 випадків; 88 осіб померли, 1622 одужали.
- В Україні з 26 жовтня почало діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у помаранчевій зоні.
- У МОЗ України розробили детальний план, який враховує здатність системи охорони здоров’я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки.