Станом на 29 жовтня в Україні підтверджено понад 7,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

За минулу добу захворіли 7342 людини: серед них 287 дітей, а також 363 медика.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Києві (577), Харківській області (575), Хмельницькій області (478), Одеській області (416), Львівській області (405), Чернівецькій області (397), Дніпропетровській області (386), Житомирській області (364), Запорізькій області (359), Івано-Франківській області (349), Київській області (315).

За добу померли 113 пацієнтів. У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 6868 осіб. При цьому одужали за добу 2990 пацієнтів. Загалом коронавірус уже подолали 151 632 особи.

За весь час в Україні було виявлено 370 417 випадків зараження коронавірусом. Захворіли, в тому числі, 21 430 дітей, а також 22 650 медиків.

За добу було проведено 78 684 тестування на коронавірус (з них 47 162 – методом ПЛР, решта – методом ІФА, на антитіла).

Всього проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 9899 випадків; 175 осіб померли, 6086 одужали;

• Волинська область – 13 089 випадків; 259 осіб померли, 7436 одужали;

• Дніпропетровська область – 14 301 випадок; 335 осіб померли, 5605 одужали;

• Донецька область – 9177 випадків; в тому числі 89 летальних; 1507 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 13 518 випадків; 239 осіб померли, 7028 одужали;

• Закарпатська область – 13 842 випадки; 364 людини померли, 6426 одужали;

• Запорізька область – 9211 випадків; в тому числі 114 летальних; 2151 пацієнт одужав;

• Івано-Франківська область – 19 596 випадків; 428 осіб померли, 9633 одужали;

• Кіровоградська область – 2308 випадків; в тому числі 85 летальних; 1180 пацієнтів одужали;

• м. Київ – 36 027 випадків; 726 осіб померли, 12 405 одужали;

• Київська область – 15 780 випадків; 367 осіб померли, 7816 одужали;

• Львівська область – 28 889 випадків; 831 пацієнт помер, 11 390 одужали;

• Луганська область – 3482 випадки; в тому числі 69 летальних; 1198 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 7450 випадків; 151 людина померла, 1849 одужали;

• Одеська область – 23 623 випадки; 357 осіб померли, 3291 одужала;

• Полтавська область – 8930 випадків; в тому числі 174 летальних; 3573 пацієнта одужали;

• Рівненська область – 18 518 випадків; 238 осіб померли, 14 117 одужали;

• Сумська область – 11 238 випадків; 175 осіб померли, 3467 одужали;

• Тернопільська область – 20 111 випадків; 248 осіб померли, 15 109 одужали;

• Харківська область – 35 016 випадків; 516 осіб померли, 6556 одужали;

• Херсонська область – 3616 випадків; в тому числі 80 летальних; 1499 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 14 706 випадків; 216 осіб померли, 6321 одужали;

• Чернівецька область – 20 906 випадків; 451 пацієнт помер, 10 274 одужали;

• Черкаська область – 8735 випадків; в тому числі 93 летальних; 4093 пацієнта одужали;

• Чернігівська область – 8449 випадків; 88 осіб померли, 1622 одужали.