Степанов розповів, за яких умов в Україні введуть жорсткий карантин

Covid-19 Україна

оновлено 20.10.2020 о 13:02

Всього:

309107(+5469)

Хворіють:

173788(+5469)

Вилікувались:

129533(+3044)

Померло:

5786(+113)

14:08 Угорські чиновники ведуть незаконну політичну агітацію на Закарпатті, – МЗС
Партнерський матеріал
13:59 Як підготуватися до риболовлі на човні: лайфхаки для рибалок
13:42 Степанов пояснив, коли в Україні почнуть працювати польові госпіталі
13:34 «Жодних довідок і папірців»: Зеленський анонсував перехід України «в режим Paperless» з 2021 року
13:29 В Україні зайнято майже 70% лікарняних ліжок для хворих на COVID-19
13:06 Зеленський анонсував поїздку 120 «слуг народу» на Донбас
12:54 США закликали світ покарати шістьох російських офіцерів-хакерів з ГРУ
12:22 Зеленський про інструменти для повернення територій: «Меми про Будапештський меморандум не допоможуть»
12:19 Вибори в США: майже 30 млн американців проголосували достроково
12:02 Байдену і Трампу на дебатах вимикатимуть мікрофони, щоб вони не перебивали один одного
11:39 У США викинули браковані російські апарати ШВЛ
11:33 У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра економіки Петрашка
11:27 Послання Зеленського роздали нардепам у Раді у вигляді QR-коду
10:43 Трамп назвав «катастрофою» головного інфекціоніста США
10:38 Подружжя Порошенків презентувало проєкт концерт-холу Roshen, де на «фортепіано гратимуть лише руками»
10:11 У Варшаві скасували святкування Нового року через COVID-19
09:42 Ірландія першою в Європі ввела локдаун через спалах COVID-19
Партнерський матеріал
08:59 Традиційний Київський марафон відбудеться у незвичному форматі через карантин: як це буде
08:30 Сьогодні в Раді виступить Зеленський і заслухають очільника МОЗ
08:13 У США шести офіцерам ГРУ, обвинуваченим у масових кібератаках, загрожує 27 років в’язниці
07:33 20 жовтня 2020 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:15 20 жовтня в Україні без опадів та до +19°C
01:40 Обсяги попередніх замовлень iPhone 12 у 2-4 рази більші, ніж були у iPhone 11 — аналітик
01:16 Бренд товарів для тварин випустив перший хоррор-мультфільм для котів
00:52 В Перу виявили 37-метрове зображення кота. Йому близько 2000 років
00:06 Заборона «Справи Василя Стуса»: Офіс Зеленського відреагував на рішення суду у справі Медведчука проти Кіпіані 

19 жовтня

22:03 «Ефект Медведчука»: Як над кумом Путіна через книгу про Стуса поглузували в Мережі

Степанов розповів, за яких умов в Україні введуть жорсткий карантин

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, за яких умов в Україні знову введуть жорсткий карантин.

Вівторок, 20 жовтня 2020, 12:55

Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми розробили детальний план, що враховує спроможність системи охорони здоров’я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки. Цей план забезпечує надання медичної допомоги всім, хто її потребує”, – сказав Степанов.

Перший рівень.

За словами очільника МОЗ, на ньому Україна знаходиться зараз.

Щоденна кількість випадків в межах 5-7 тисяч. Таке навантаження система охорони здоров’я здатна витримувати.

Другий рівень.

Заповненість ліжок хворими на коронавірус буде складати близько 70 % в цілому по країні. При цьому, орієнтовна щоденна кількість хворих на COVID-19 складає 8-10 тисяч.

Степанов зазначив, що на цьому рівні Україна може опинитися в найближчі тижні.

“У цьому випадку ми збільшимо кількість ліжок у всіх закладах охорони здоров’я на рівень 30 % від усього ліжкового фонду. Це 52 тисячі ліжок. Розпочинаємо роботу на цьому рівні для здійснення заходів необхідних для розгортання тимчасових госпіталів поза межами закладів охорони здоров’я. Забезпечимо збільшення кількості медичних працівників у всіх закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації хворих на COVID-19 за рахунок залучення працівників з інших відділень та за рахунок заключення контрактів. Посилимо контроль за виконання обмежувальних заходів”, – наголосив він.

Третій рівень.

Орієнтовна щоденна кількість хворих на коронавірус буде складати від 11 до 15 тисяч. Заповненість ліжок по всій країні буде складати не менше 85 %.

В цьому випадку, додатково до заходів другого рівня, МОЗ буде забезпечувати введення жорстких карантинних обмежень із застосуванням обмежень червоного рівня небезпеки. Буде розпочата мобілізація всіх медичних працівників та інших категорій працівників. Крім того, буде забезпечена робота польових шпиталів.

Четвертий рівень.

Ресурси системи охорони здоров’я вичерпані. Щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих на коронавірус.

В такому випадку МОЗ запровадить активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги.

  • З 19 жовтня в Україні почало діяти новий карантинний поділ регіонів.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що якщо буде понад 9,5 тисяч інфікованих щодоби, влада буде змушена запроваджувати жорсткий карантин.

 

Теги: МОЗ, карантин, Коронавірус, Максим Степанов

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись