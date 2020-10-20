Степанов розповів, за яких умов в Україні введуть жорсткий карантин

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, за яких умов в Україні знову введуть жорсткий карантин.

Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми розробили детальний план, що враховує спроможність системи охорони здоров’я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки. Цей план забезпечує надання медичної допомоги всім, хто її потребує”, – сказав Степанов.

Перший рівень.

За словами очільника МОЗ, на ньому Україна знаходиться зараз.

Щоденна кількість випадків в межах 5-7 тисяч. Таке навантаження система охорони здоров’я здатна витримувати.

Другий рівень.

Заповненість ліжок хворими на коронавірус буде складати близько 70 % в цілому по країні. При цьому, орієнтовна щоденна кількість хворих на COVID-19 складає 8-10 тисяч.

Степанов зазначив, що на цьому рівні Україна може опинитися в найближчі тижні.

“У цьому випадку ми збільшимо кількість ліжок у всіх закладах охорони здоров’я на рівень 30 % від усього ліжкового фонду. Це 52 тисячі ліжок. Розпочинаємо роботу на цьому рівні для здійснення заходів необхідних для розгортання тимчасових госпіталів поза межами закладів охорони здоров’я. Забезпечимо збільшення кількості медичних працівників у всіх закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації хворих на COVID-19 за рахунок залучення працівників з інших відділень та за рахунок заключення контрактів. Посилимо контроль за виконання обмежувальних заходів”, – наголосив він.

Третій рівень.

Орієнтовна щоденна кількість хворих на коронавірус буде складати від 11 до 15 тисяч. Заповненість ліжок по всій країні буде складати не менше 85 %.

В цьому випадку, додатково до заходів другого рівня, МОЗ буде забезпечувати введення жорстких карантинних обмежень із застосуванням обмежень червоного рівня небезпеки. Буде розпочата мобілізація всіх медичних працівників та інших категорій працівників. Крім того, буде забезпечена робота польових шпиталів.

Четвертий рівень.

Ресурси системи охорони здоров’я вичерпані. Щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих на коронавірус.

В такому випадку МОЗ запровадить активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги.