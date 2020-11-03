Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

За минулу добу захворіли 8899 людей: серед них 346 дітей і 401 медик.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Києві (789), Харківській області (712), Хмельницькій області (506), Донецькій області (496), Житомирській області (470), Одеській області (460), Львівській області (434), Івано-Франківській області (427), Запорізькій області (427), Рівненській області (425), Чернівецькій області (396).

За добу померли ще 157 пацієнтів. З початку епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 7532 людини.

Одужали за добу 5100 осіб, що є рекордним показником.