Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
За минулу добу захворіли 8899 людей: серед них 346 дітей і 401 медик.
Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Києві (789), Харківській області (712), Хмельницькій області (506), Донецькій області (496), Житомирській області (470), Одеській області (460), Львівській області (434), Івано-Франківській області (427), Запорізькій області (427), Рівненській області (425), Чернівецькій області (396).
За добу померли ще 157 пацієнтів. З початку епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 7532 людини.
Одужали за добу 5100 осіб, що є рекордним показником.
За весь час в Україні коронавірус подолали 168 868 пацієнтів.
З початку епідемії в Україні зафіксовано 411 093 випадки зараження коронавірусом.
За минулу добу було зроблено 60 836 тестувань на коронавірус (методом ПЛР – 34 818, методом ІФА – 26 018).
За весь час було проведено 3 379 029 ПЛР-тестів.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 39 534 випадки; 799 осіб померли, 13 153 одужали;
• Вінницька область – 11 096 випадків; 193 людини померли, 6517 одужали;
• Волинська область – 14 234 випадки; 281 пацієнт помер, 8138 одужали;
• Дніпропетровська область – 15 729 випадків; 393 людини померли, 6442 одужали;
• Донецька область – 11 731 випадок; в тому числі 135 летальних; 1696 пацієнтів одужали;
• Житомирська область – 15 833 випадки; 272 людини померли, 8148 одужали;
• Закарпатська область – 15 187 випадків; 381 пацієнт помер, 7108 одужали;
• Запорізька область – 10 797 випадків; в тому числі 123 летальних; 2439 пацієнтів одужали;
• Івано-Франківська область – 21 596 випадків; 447 осіб померли, 10 539 одужали;
• Київська область – 17 535 випадків; 411 осіб померли, 8153 одужали;
• Кіровоградська область – 2677 випадків; в тому числі 94 летальних; 1308 пацієнтів одужали;
• Луганська область – 3881 випадок; в тому числі 82 летальних; 1515 пацієнтів одужали;
• Львівська область – 31 134 випадки; 901 людина померла, 12 706 одужали;
• Миколаївська область – 8736 випадків; 168 осіб померли, 2303 одужали;
• Одеська область – 25 785 випадків; 390 осіб померли, 4387 одужали;
• Полтавська область – 10 190 випадків; 199 осіб померли, 4238 одужали;
• Рівненська область – 19 998 випадків; 264 людини померли, 14 681 одужали;
• Сумська область – 12 409 випадків; 192 пацієнта померли, 4868 одужали;
• Тернопільська область – 21 186 випадків; 271 пацієнт помер, 16 259 одужали;
• Харківська область – 38 709 випадків; 537 осіб померли, 7117 одужали;
• Херсонська область – 4424 випадки; в тому числі 91 летальний; 1865 пацієнтів одужали;
• Хмельницька область – 16 928 випадків; 239 осіб померли, 7552 одужали;
• Черкаська область – 9670 випадків; в тому числі 106 летальних; 5179 пацієнтів одужали;
• Чернівецька область – 22 881 випадок; 475 осіб померли, 10 737 одужали;
• Чернігівська область – 9213 випадків; 88 осіб померли, 1820 одужали.
- 30 жовтня Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання, на якому затвердила нове епідемічне зонування. Київ залишається в “помаранчевій” зоні.
- Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця року, посиливши обмеження. При цьому було змінено критерії визначення епідеміологічної ситуації в регіонах, залежно від якої регіони відносять до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” чи “червоної” карантинної зони.