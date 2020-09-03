Станом на 3 вересня в Україні підтверджено понад 2,4 тис. нових випадків коронавірусу COVID-19. Випадки інфікування підтверджені у всіх регіонах нашої країни.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 2430 осіб: в тому числі 149 дітей та 137 медиків.

Найбільшу кількість нових випадків виявлено: в Харківській області (301), Києві (280), Тернопільській області (242), Львівській області (209), Івано-Франківській області (163), Чернівецькій області (137), Одеській області (116), Хмельницькій області (110), Закарпатській області (91).

За добу померли 54 людини. Це найбільша кількість летальних випадків від початку спалаху в Україні. За весь час епідемії внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 2710 осіб. При цьому одужали за добу 859 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 59 тис. 676 осіб.

У цілому в Україні зафіксовано вже 128 тис. 228 випадків коронавірусу. Захворіли, в тому числі, 8359 дітей і 11 тис. 635 медиків.

За добу було зроблено 46 151 тестування на коронавірус (з них 23 990 – методом ПЛР, а решта – методом ІФА, на антитіла до вірусу).

З початку епідемії в Україні проведено 1 млн 621 тис. 697 ПЛР-досліджень.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 4194 випадки; з них 85 летальних; 2873 пацієнта одужали;

• Волинська область – 5662 випадки; 123 людини померли, 4031 одужала;

• Дніпропетровська область – 2518 випадків; 52 людини померли, 1227 одужали;

• Донецька область – 1549 випадків; в тому числі 23 летальних; 892 пацієнта одужали;

• Житомирська область – 3471 випадок; 69 осіб померли, 1984 одужали;

• Закарпатська область – 7788 випадків; 267 осіб померли, 3389 одужали;

• Запорізька область – 1708 випадків; з них 25 летальних; 981 пацієнт одужав;

• Івано-Франківська область – 9685 випадків; 267 осіб померли, 3389 одужали;

• Кіровоградська область – 833 випадки; в тому числі 47 летальних; 701 пацієнт помер;

• м. Київ – 14 158 випадків; 222 людини померли, 4548 одужали;

• Київська область – 5931 випадок; 102 людини померли, 3825 одужали;

• Львівська область – 15 116 випадків; 423 людини померли, 4640 одужали;

• Луганська область – 373 випадки; в тому числі 3 летальних; 202 пацієнта одужали;

• Миколаївська область – 1372 випадки; з них 34 летальних; 602 пацієнта одужали;

• Одеська область – 7813 випадків; 113 осіб померли, 1902 одужали;

• Полтавська область – 855 випадків; в тому числі 22 летальних; 541 пацієнт одужав;

• Рівненська область – 9476 випадків; 134 людини померли, 6873 одужали;

• Сумська область – 1629 випадків; в тому числі 27 летальних; 769 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 6637 випадків; 79 осіб померли, 3184 одужали;

• Харківська область – 9941 випадок; 218 осіб померли, 3273 одужали;

• Херсонська область – 435 випадків; з них 13 летальних; 286 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 2740 випадків; 52 людини померли, 1402 одужали;

• Чернівецька область – 10 624 випадки; 289 осіб померли, 6394 одужали;

• Черкаська область – 1670 випадків; 39 осіб померли, 1003 одужали;

• Чернігівська область – 2050 випадків; в тому числі 22 летальних; 607 пацієнтів одужали.