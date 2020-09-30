Станом на 30 вересня в Україні підтверджено рекордну добову кількість випадків коронавірусу і рекордний показник одужань від COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 4027 осіб, що є рекордним показником з початку спалаху в нашій країні. З них 276 дітей і 171 медпрацівник.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (549), Донецькій області (345), Дніпропетровській області (271), Львівській області (265), Києві (219), Сумській області (215), Тернопільській області (211), Одеській області (179), Хмельницькій області (172), Чернівецькій області (166), Волинській області (148), Київській області (143), Черкаській області (141), Вінницькій області (132), Полтавській області (124), Івано-Франківській області (123).

За добу померли ще 64 людини. В цілому в Україні від ускладнень COVID-19 померли 4129 осіб. Одужали за добу 2110 пацієнтів, що є рекордним показником. У цілому коронавірус в Україні подолали 92 360 пацієнтів.

Всього за час епідемії в Україні COVID-19 виявили у 208 959 осіб (з них 13 720 дітей, а також 15 250 медиків).

За добу було проведено 51 229 тестувань на коронавірус (з них 27 572 – методом ПЛР, а решта – методом ІФА, на антитіла до вірусу).

Всього проведено 2 млн 278 тис. 248 ПЛР-тестувань.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 6194 випадки; 116 осіб померли, 3996 одужали;

• Волинська область – 8059 випадків; 168 осіб померли, 5180 одужали;

• Дніпропетровська область – 5822 випадки; 112 осіб померли, 3086 одужали;

• Донецька область – 3477 випадків; з них 56 летальних; 1090 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 5923 випадки; 109 осіб померли, 3366 одужали;

• Закарпатська область – 9819 випадків; 307 осіб померли, 4614 одужали;

• Запорізька область – 3995 випадків; в тому числі 62 летальних; 1344 пацієнта одужали;

• Івано-Франківська область – 13 700 випадків; 314 осіб померли, 6463 одужали;

• Кіровоградська область – 1108 випадків; з них 57 летальних; 864 пацієнта одужали;

• м. Київ – 22 778 випадків; 381 людина померла, 6710 одужали;

• Київська область – 9139 випадків; 174 людини померли, 5569 одужали;

• Львівська область – 20 350 випадків; 563 пацієнта померли, 7190 одужали;

• Луганська область – 1049 випадків; з них 14 летальних; 564 пацієнта одужали;

• Миколаївська область – 3163 випадки; 76 осіб померли, 1042 одужали;

• Одеська область – 13 529 випадків; 203 людини померли, 2520 одужали;

• Полтавська область – 2231 випадок; в тому числі 40 летальних; 1 029 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 12 411 випадків; 166 осіб померли, 9989 одужали;

• Сумська область – 4223 випадки; з них 72 летальних; 1748 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 13 514 випадків; 165 осіб померли, 7762 пацієнта одужали;

• Харківська область – 18 678 випадків; 350 осіб померли, 4347 одужали;

• Херсонська область – 1134 випадки; в тому числі 25 летальних; 596 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 6068 випадків; 114 осіб померли, 2535 одужали;

• Чернівецька область – 14 446 випадків; 362 людини померли, 8072 одужали;

• Черкаська область – 4022 випадки; 56 осіб померли, 1721 одужали;

• Чернігівська область – 4127 випадків; з них 67 летальних; 963 пацієнта одужали.