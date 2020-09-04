Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.
За минулу добу захворіла рекордна кількість осіб – 2723. З них 119 медичних працівників та 161 дитина.
Було госпіталізовано 532 особи.
51 хворий на коронавірусом помер внаслідок зараження.
Водночас одужали 937 осіб.
За минулу добу було зроблено рекордну кількість тестувань – 49 785. З них 25 483 дослідження методом ПЛР і 24 302 — методом ІФА.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 вересня 2020 року до Центру надійшло 3131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 192 647 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область — 4269 випадків;
- Волинська область — 5723 випадки;
- Дніпропетровська область — 2570 випадків;
- Донецька область — 1576 випадків;
- Житомирська область — 3550 випадків;
- Закарпатська область — 7888 випадків;
- Запорізька область — 1768 випадків;
- Івано-Франківська область — 9845 випадків;
- Кіровоградська область — 841 випадок;
- м. Київ — 14 477 випадків;
- Київська область — 6017 випадків;
- Львівська область — 15 312 випадків;
- Луганська область — 393 випадки;
- Миколаївська область — 1446 випадків;
- Одеська область — 8038 випадків;
- Полтавська область — 886 випадків;
- Рівненська область — 9535 випадків;
- Сумська область — 1680 випадків;
- Тернопільська область — 6841 випадок;
- Харківська область — 10 312 випадків;
- Херсонська область — 444 випадки;
- Хмельницька область — 2848 випадків;
- Чернівецька область — 10 786 випадків;
- Черкаська область — 1756 випадків;
- Чернігівська область — 2150 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 2 вересня в 315 закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на COVID-19, є 26 тисяч ліжок. В резерві ще 213 лікарень з майже 9 тисячами ліжок. Таким чином, сумарна кількість ліжок у лікарнях, визначених для прийому хворих на коронавірусну інфекцію, складає 35 тисяч. Кількість апаратів ШВЛ у лікарнях, що надають допомогу хворим на COVID-19, – біля 4 тисяч, задіяно 227 апаратів. Наразі запасів тест-систем для проведення досліджень на коронавірусну інфекцію у країні вистачить на 1,5–2 місяці.
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