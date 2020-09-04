Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

За минулу добу захворіла рекордна кількість осіб – 2723. З них 119 медичних працівників та 161 дитина.

Було госпіталізовано 532 особи.

51 хворий на коронавірусом помер внаслідок зараження.

Водночас одужали 937 осіб.

За минулу добу було зроблено рекордну кількість тестувань – 49 785. З них 25 483 дослідження методом ПЛР і 24 302 — методом ІФА.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 вересня 2020 року до Центру надійшло 3131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 192 647 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 4269 випадків;
  • Волинська область — 5723 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2570 випадків;
  • Донецька область — 1576 випадків;
  • Житомирська область — 3550 випадків;
  • Закарпатська область — 7888 випадків;
  • Запорізька область — 1768 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9845 випадків;
  • Кіровоградська область — 841 випадок;
  • м. Київ — 14 477 випадків;
  • Київська область — 6017 випадків;
  • Львівська область — 15 312 випадків;
  • Луганська область — 393 випадки;
  • Миколаївська область — 1446 випадків;
  • Одеська область — 8038 випадків;
  • Полтавська область — 886 випадків;
  • Рівненська область — 9535 випадків;
  • Сумська область — 1680 випадків;
  • Тернопільська область — 6841 випадок;
  • Харківська область — 10 312 випадків;
  • Херсонська область — 444 випадки;
  • Хмельницька область — 2848 випадків;
  • Чернівецька область — 10 786 випадків;
  • Черкаська область — 1756 випадків;
  • Чернігівська область — 2150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 2 вересня в 315 закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на COVID-19, є 26 тисяч ліжок. В резерві ще 213 лікарень з майже 9 тисячами ліжок. Таким чином, сумарна кількість ліжок у лікарнях, визначених для прийому хворих на коронавірусну інфекцію, складає 35 тисяч. Кількість апаратів ШВЛ у лікарнях, що надають допомогу хворим на COVID-19, – біля 4 тисяч, задіяно 227 апаратів. Наразі запасів тест-систем для проведення досліджень на коронавірусну інфекцію у країні вистачить на 1,5–2 місяці.

  • З понеділка, 31 серпня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Так, до “червоної зони” потрапили окремі міста й райони п’яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької.
  • Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.