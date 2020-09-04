Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

За минулу добу захворіла рекордна кількість осіб – 2723. З них 119 медичних працівників та 161 дитина.

Було госпіталізовано 532 особи.

51 хворий на коронавірусом помер внаслідок зараження.

Водночас одужали 937 осіб.

За минулу добу було зроблено рекордну кількість тестувань – 49 785. З них 25 483 дослідження методом ПЛР і 24 302 — методом ІФА.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 вересня 2020 року до Центру надійшло 3131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 192 647 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 4269 випадків;

Волинська область — 5723 випадки;

Дніпропетровська область — 2570 випадків;

Донецька область — 1576 випадків;

Житомирська область — 3550 випадків;

Закарпатська область — 7888 випадків;

Запорізька область — 1768 випадків;

Івано-Франківська область — 9845 випадків;

Кіровоградська область — 841 випадок;

м. Київ — 14 477 випадків;

Київська область — 6017 випадків;

Львівська область — 15 312 випадків;

Луганська область — 393 випадки;

Миколаївська область — 1446 випадків;

Одеська область — 8038 випадків;

Полтавська область — 886 випадків;

Рівненська область — 9535 випадків;

Сумська область — 1680 випадків;

Тернопільська область — 6841 випадок;

Харківська область — 10 312 випадків;

Херсонська область — 444 випадки;

Хмельницька область — 2848 випадків;

Чернівецька область — 10 786 випадків;

Черкаська область — 1756 випадків;

Чернігівська область — 2150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 2 вересня в 315 закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на COVID-19, є 26 тисяч ліжок. В резерві ще 213 лікарень з майже 9 тисячами ліжок. Таким чином, сумарна кількість ліжок у лікарнях, визначених для прийому хворих на коронавірусну інфекцію, складає 35 тисяч. Кількість апаратів ШВЛ у лікарнях, що надають допомогу хворим на COVID-19, – біля 4 тисяч, задіяно 227 апаратів. Наразі запасів тест-систем для проведення досліджень на коронавірусну інфекцію у країні вистачить на 1,5–2 місяці.