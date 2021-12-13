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Корону «Міс Всесвіт-2021» отримала актриса з Індії, українка – не увійшла в ТОП

У ніч на 13 грудня в Ізраїлі відбувся фінал конкурсу "Міс Всесвіт"-2021. Корону виборола 21-річна модель і актриса з Індії Харнааз Каур Сандху. Представниця України Ганна Неплях не пройшла у топ-16.

Понеділок, 13 грудня 2021, 10:08

Про це повідомляють #Букви.

70-й Міжнародний конкурс краси пройшов 12 грудня в місті Ейлат, в Ізраїлі. 21-річна Сандху обійшла 79 інших претенденток з різних країн і територій, зокрема, міс Парагвай Надію Феррейру і Міс ПАР Лалелу Мсвані, які увійшли до фінальної трійки.

 

Сандху подає себе як активна прихильниця розширення прав і можливостей жінок. У вільний час захоплюється йогою, танцями, кулінарією, верховою їздою та грою у шахи.

Фото instagram missuniverse

Фото instagram missuniverse

Фото instagram missuniverse

В Instagram-сторінки нової Міс Всесвіт вже майже півмільйона підписників.

Українка Анна Неплях, на жаль, не потрапила навіть до ТОП-16, але, судячи з її посту в Instagram, все одно собою пишається і не засмучується.

 

 

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Публикация от Анна Нéплях | Hanna Nepliakh (@neplyah)

  • Раніше переможниця конкурсу краси “Міс Україна-2019” Маргарита Паша опинилася в центрі мовного скандалу. Спочатку вона відмовилася спілкуватися з телеведучою Катериною Осадчою українською мовою для програми “Світське життя”. Паша на своїй сторінці в Instagram написала велике повідомлення з роздумами, а наприкінці зазначила, що хоче викладати свої думки в блозі російською мовою, а кому не подобається – може відписатися. Згодом вона написала ще один пост, але вже українською мовою, в якому заявила, що любить свою країну та її багатонаціональність.
Теги: конкурс, конкурс краси, Міс Всесвіт

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