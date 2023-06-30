російсько-українська війна
07:12 Короткочасні дощі, місцями з грозами: прогноз погоди на 30 червня

29 червня

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Короткочасні дощі, місцями з грозами: прогноз погоди на 30 червня

За даними синоптиків у п'ятницю, 30 червня, в Україні дощитиме.

П’ятниця, 30 червня 2023, 07:12
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень в Україні короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей коливатиметься від +20 до +25 градусів. Спекотніше на південному заході, де стовпчики термометрів покажуть +24…+29 градусів. У Карпатах вдень +15…+20 градусів.

У Києві вдень помірний короткочасний дощ, імовірні грози. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +22 до +24 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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