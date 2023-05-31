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30 травня

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Короткочасні дощі та до +25 градусів: прогноз погоди на 31 травня

За даними синоптиків у середу, 31 травня, в Україні місцями короткочасні дощі.

Середа, 31 травня 2023, 07:14
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень у південно-східній та східній частинах країни, місцями на Прикарпатті та Закарпатті короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території – без опадів.

Вітер північний 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей коливатиметься від +20 до +25 градусів, лише у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях від +12 до +22, а в Карпатах – +13…+18 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +22 до +24 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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