Короткочасні дощі та до +27 градусів: прогноз погоди на 30 травня

За даними синоптиків у вівторок, 30 травня, у низці областей очікуються короткочасні дощі та грози. Місцями повітря прогріється до +27 градусів.

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень у східних, південно-східних областях та у Криму – мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +18 до +23 градусів.

У решті областей невелика хмарність, без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень температура повітря становитиме від +22 до +27 градусів, а в Карпатах вдень +15…+20 градусів.

Вітер північний, північно-східний 3-8 м/с.

У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північний 3-8 м/с. Вдень у столиці +23…+25 градусів.