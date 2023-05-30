російсько-українська війна
07:52 30 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:31 Короткочасні дощі та до +27 градусів: прогноз погоди на 30 травня
00:52 У Twitter набирає популярності відео військовослужбовця, на якому нібито його командир підірвав автівку частини
00:22 Зеленський провів розмову з Ердоганом: домовились працювати над посиленням безпеки регіону, Європи та світу

29 травня

23:14 Гра Death from Above про українського оператора дронів, який бореться з росіянами, вже доступна у Steam
22:48 Філіппіни, США та Японія проведуть перші в історії спільні навчання берегової охорони
22:19 Іноземні компанії, залишивши російський ринок, вивели $36 млрд з країни
21:52 Глава Казахстану висміяв заклик Лукашенка вступити у союз із РФ та Білоруссю
21:05 Рада погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років
19:48 Данія виділить Україні додаткові $2,59 мільярда військової допомоги
19:27 У РФ знову погрожують «зривом» зернової угоди
18:35 Глави МЗС Туреччини та Швеції «незабаром» обговорять вступ країни до НАТО
18:13 Український художник створив маску для захисника Маріуполя, що втратив око – раніше схожий виріб зробили для Найєма
17:58 Президент Польщі підтримав закон щодо вивчення та розслідування впливу РФ всередині країні
17:48 Президент Уганди підписав один із найжорсткіших у світі законопроєктів проти ЛГБТК
17:13 Митрополиту УПЦ МП Павлу продовжили домашній арешт до 1 липня
16:37 Затримано двох чоловіків, які знімали роботу протиповітряної оборони у Києві — поліція
15:54 Грузія дотримується «стратегічної політики терпіння» щодо Росії — спікер
15:17 Під час обстрілу Києва росіяни випустили 11 «Іскандерів» — Залужний
15:03 YouTube відмовиться від формату Stories
14:54 На аукціоні розіграють церемоніальну сукню принцеси Леї з фільму «Зоряні війни: Нова надія»
13:41 «Нам всім стало краще»: російський журналіст Шенкман заявив про поліпшення життя після вторгнення РФ в Україну
13:01 РФ вимагає від WSJ «переглянути» редакційну політику в обмін на долю затриманого кореспондента Гершковича
Партнерський матеріал
12:50 Розкішне волосся: ефективні б’юті-процедури, які розв’яжуть проблему випадіння волосся

Короткочасні дощі та до +27 градусів: прогноз погоди на 30 травня

За даними синоптиків у вівторок, 30 травня, у низці областей очікуються короткочасні дощі та грози. Місцями повітря прогріється до +27 градусів.

Вівторок, 30 травня 2023, 07:31
Підтримати

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень у східних, південно-східних областях та у Криму – мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +18 до +23 градусів.

У решті областей невелика хмарність, без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень температура повітря становитиме від +22 до +27 градусів, а в Карпатах вдень +15…+20 градусів.

Вітер північний, північно-східний 3-8 м/с.

У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північний 3-8 м/с. Вдень у столиці +23…+25 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Теги: 30 травня, грози, дощі, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook