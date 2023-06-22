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Короткочасні дощі та до +30 градусів: прогноз погоди на 22 червня

За даними синоптиків у четвер, 22 червня, короткочасні дощі накриють деякі регіони України.

Четвер, 22 червня 2023, 07:26
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень у західних областях місцями короткочасні дощі з грозами. У решті областей – мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Вдень повітря прогріється до +25…+30 градусів. Трохи свіжіше на сході та Сумщині – +22…+27 градусів. У Карпатах вдень близько +20 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вдень у столиці +28…+30 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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