Короткочасні дощі та до +30 градусів: прогноз погоди на 22 червня

Джерело: Укргідрометцентр
Сьогодні вдень у західних областях місцями короткочасні дощі з грозами. У решті областей – мінлива хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
Вдень повітря прогріється до +25…+30 градусів. Трохи свіжіше на сході та Сумщині – +22…+27 градусів. У Карпатах вдень близько +20 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вдень у столиці +28…+30 градусів.
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