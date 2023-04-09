За даними синоптиків, у неділю, 9 квітня в деяких областях України очікуються дощі, подекуди з грозою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями прогнозується невеликий дощ, вдень – помірні дощі, подекуди з грозою. У більшості західних, вдень і південних областей очікується без істотних опадів.

У Карпатському регіоні на дорогах місцями буде ожеледиця. Вночі та вранці у західних, Житомирській та південних областях прогнозується туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі дорівнюватиме 3-8° тепла, вдень 10-15°. У західних областях температура повітря буде вночі від 4° тепла до 1° морозу (в Карпатах 2-7° морозу), вдень 7-12° тепла.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Вночі місцями прогнозується невеликий дощ, вдень – помірний дощ, подекуди по області з грозою. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура повітря по області вночі – 3-8° тепла, вдень – 10-15°. У столиці вночі – 6-8° тепла, вдень – 12-14°.