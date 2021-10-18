Серед перших лауреатів премії Earthshot Prize, британського принца Вільяма - країна Коста-Рика, індійська організація Takachar, яка виробляє паливо з сільськогосподарських відходів, і група, що спеціалізується на вирощуванні коралів на Багамах.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Премія, подібна Нобелівській, заснована герцогом Кембридзьким і відомим британським натуралістом Девідом Аттенборо, покликана надихнути на інноваційне розв’язання екологічних проблем, з якими нині стикається планета.

Кожен із п’яти переможців отримає 1 мільйон фунтів стерлінгів, або понад 1,3 мільйона доларів, а також “професійну і технічну підтримку” для впровадження своїх інновацій.

Коста-Рика виграла завдяки своїй схемі виплат місцевим жителям за захист і відновлення тропічних лісів і місцевих екосистем. Призовий комітет підкреслив, що країні вдалося “залишити у минулому десятиліття вирубування лісів”.

Інновація індійської організації Takachar полягає в технології, яка встановлюється на тракторах і скорочує викиди диму до 98%.

Coral Vita на Багамах отримала нагороду за свій метод прискорення росту коралів, вирощуючи їх спочатку на суші, а потім пересаджуючи на збіднілі підводні рифи.

Премію отримала і міська програма Мілану – це ініціатива з утилізації харчових продуктів, у яких закінчується термін зберігання – Food Hubs. Система сортувальних центрів дозволяє швидко й ефективно направляти такі продукти з супермаркетів організаціям, які займаються допомогою бідним і готують для них їжу.

Група компаній з Таїланду, Німеччини та Італії також серед переможців за свій електролізер AEM – технологію, яка перетворює поновлювану електроенергію в газоподібний водень без викидів.

Переможців оголосили на церемонії нагородження в лондонському Alexandra Palace.

“Ми живемо в найважливіший період в історії людства – дії, які ми виберемо або вирішимо не робити в наступні 10 років, визначать долю планети на наступну тисячу … У людства є колосальне уміння розв’язувати нерозв’язні проблеми”, – сказав Вільям на відео, записаному на колесі огляду London Eye.

За словами Вільям, вже існують відповіді на багато нагальних проблем. “Майбутнє – за нами. І якщо ми налаштуємося на це, не буде нічого неможливого”, – додав він.

8 жовтня повідомлялося, що герцог Кембридзький принц Вільям заснував міжнародну премію у сфері охорони навколишнього середовища – The Earthshot Prize. Фонд премії склав 65 мільйонів доларів.

Кенсінгтонський палац прагне зробити цю премію однією з найпрестижніших світових екологічних нагород в історії. Кожен переможець отримає 1 мільйон фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів) – трохи більше, ніж отримує нобелівський лауреат.