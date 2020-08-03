Роботу мера Києва Віталія Кличка у боротьбі з коронавірусом 25% киян оцінили погано.

Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 26-27 липня.

62% опитаних, оцінюючи власне ставлення до епідемії коронавірусу, зазначили, що більше бояться економічних наслідків цієї кризи для своєї родини, аніж можливості захворіти. 29% натомість більше бояться захворювання, аніж економічних наслідків.

33% відмінно або ж добре оцінили роботу Віталія Кличка у подоланні кризи коронавірусу. 38% – задовільно, 25% – погано.

Роботу президента Володимира Зеленського у цій сфері на добре та відмінно оцінили 26%, на задовільно – 34%, погано – 37% опитаних киян.

Опитування проводилося 26-27 липня 2020 року серед мешканців Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.