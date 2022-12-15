Про це повідомило Delfi.
Обмеження вирішили пом’якшити під приводом забезпечення експорту продовольства. За словами міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, спершу до переліку санкцій мали додати 1 500 осіб і компаній, але він “трохи звузився”.
“Ці пропозиції звільнили б приватні кошти, якби держави виявили зв’язок цих коштів із продовольчою безпекою. Важко сказати, як приватні кошти олігархів пов’язані з продовольчою безпекою – ми порушували це питання. Ми розуміємо і занепокоєння партнерів у Європі в деяких конкретних випадках”, — зауважив Ландсбергіс.
За його словами, ситуацію можна почати вирішувати за допомогою пояснень Єврокомісії. Він наголосив, що “політичну діру” стали б використовувати не тільки для розв’язання всіх питань, а й для обходу значної кількості санкцій.
Між європейськими країнами нині триває дискусія. Ухвалення пакету зупинили Литва і Польща, а інші країни Балтії підтримали позицію. Обговорення ситуації можуть перенести на Європейську раду.
Своєю чергою, прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте наголошувала, що Росія намагається використати наратив про те, що санкції ЄС зупиняють сільськогосподарське виробництво в країнах третього світу.
“У світі існує наратив, який просувається Росією, що санкції Євросоюзу якось відповідальні за зростання цін на харчі, особливо в країнах третього світу, хоча всім чудово відомо, що жодне сільськогосподарське виробництво – не під санкціями та це ніяк не пов’язано. Деякі олігархи й компанії, пов’язані з бізнесом добрив, потрапили під санкції”, — пояснила вона.
Інгріда Шимоніте додала, що пропонують пом’якшити санкції десять країн ЄС, але не назвала, які саме.
- Польща заблокувала пакет рішення, серед яких надання Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги через інше рішення щодо окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку.