В ЄС деякі країни блокують ухвалення нового пакета санкцій через їхнє пом'якшення. Проти виступають країни Балтії та Польща.

Про це повідомило Delfi.

Обмеження вирішили пом’якшити під приводом забезпечення експорту продовольства. За словами міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, спершу до переліку санкцій мали додати 1 500 осіб і компаній, але він “трохи звузився”.

“Ці пропозиції звільнили б приватні кошти, якби держави виявили зв’язок цих коштів із продовольчою безпекою. Важко сказати, як приватні кошти олігархів пов’язані з продовольчою безпекою – ми порушували це питання. Ми розуміємо і занепокоєння партнерів у Європі в деяких конкретних випадках”, — зауважив Ландсбергіс.

За його словами, ситуацію можна почати вирішувати за допомогою пояснень Єврокомісії. Він наголосив, що “політичну діру” стали б використовувати не тільки для розв’язання всіх питань, а й для обходу значної кількості санкцій.

Між європейськими країнами нині триває дискусія. Ухвалення пакету зупинили Литва і Польща, а інші країни Балтії підтримали позицію. Обговорення ситуації можуть перенести на Європейську раду.

Своєю чергою, прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте наголошувала, що Росія намагається використати наратив про те, що санкції ЄС зупиняють сільськогосподарське виробництво в країнах третього світу.

“У світі існує наратив, який просувається Росією, що санкції Євросоюзу якось відповідальні за зростання цін на харчі, особливо в країнах третього світу, хоча всім чудово відомо, що жодне сільськогосподарське виробництво – не під санкціями та це ніяк не пов’язано. Деякі олігархи й компанії, пов’язані з бізнесом добрив, потрапили під санкції”, — пояснила вона.

Інгріда Шимоніте додала, що пропонують пом’якшити санкції десять країн ЄС, але не назвала, які саме.