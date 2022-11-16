Світові лідери G20 підтримали зусилля стосовно збереження Чорноморської зернової ініціативи. Вони виступають "за", щоб пом’якшити продовольчу безпеку, але зіткнулися з критикою через відсутність подальших дій для боротьби з голодом у світі.

Про це повідомило Reuters.

G20 закликала до скоординованих дій щодо продовольчої безпеки. Вже наближається термін того, як спливає термін дії угоди.

Російське вторгнення до країни-експортера зерна України підштовхнуло світові ціни на основні продукти до рекордного рівня на початку цього року. ООН попереджало про погіршення продовольчої ситуації в найбідніших країнах.

Наприкінці липня “зернова ініціатива” полегшила постачання зерна. Вдалося відправити до приблизно 10 мільйонів тонн агропродукції, що допомогло стримати міжнародні ціни.

Якщо Росія не висуне заперечень, то угода буде автоматично продовження.

“Вкрай важливо, щоб угода про експорт чорноморського зерна була продовжена наприкінці цього тижня”, — заявив президент Франції Емманюель Макрон після саміту G20.

Російсько-українська війна дестабілізує весь світ, бо РФ та Україна є постачальниками зерна та добрив. Москва раніше висловлювалася за продовження чорноморської зернової угоди.

У середу ф’ючерси на європейську пшеницю впали до найнижчого рівня з кінця серпня. Так ринок відреагував на те, що експорт потенційно продовжиться через коридор. Саміт G20 також дозволив обговорити розвиток виробництва добрив в Африці, сказав Макрон.

“Велика двадцятка просто повторює старі зобов’язання з попередніх років… замість того, щоб взяти на себе лідерство”, – сказала Фрідеріке Родер з групи Global Citizen.

Світових лідерів критикували через те, що вони “не обіцяють нових фінансових зобов’язань” для розв’язання проблеми продовольчої безпеки.