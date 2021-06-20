Про це повідомляє телеканал “Дім”.

“Зеленський зараз підготовлений до такої зустрічі просто на найвищому рівні. Я не думаю, що зараз треба шукати ще якісь питання для обговорення. Треба просто порекомендувати Володимиру Олександровичу, щоб він був твердий, послідовний, системний. Щоб він відстоював не просто інтереси України – я в цьому впевнений – а щоб він просив, наполягав, переконував, що повинні бути абсолютно конкретні дії з боку Заходу взагалі і США зокрема”, – сказав Кравчук.

Глава делегації додав, що йому імпонують останні висловлювання Зеленського, який вимагає від Заходу конкретних кроків і термінів прийняття України в НАТО.