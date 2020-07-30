Відповідний відеокоментар розповсюдила сьогодні прес-служба Офісу президента України, інформує агентство “Інтерфакс-Україна”. Відео, зокрема, опублікували видання “Українська правда” та “РБК-Україна”.

“Звісно, я думав про це, але коли я усвідомив уже так безпосередньо, що відбувається там на Донбасі, коли там наші молоді хлопці й дівчата вмирають, захищаючи нашу землю, проливаючи кров, захищаючи суверенітет України, я при всьому тому, що у своєму житті бачив, і можна було б відпочивати, але час для відпочинку не настав. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб прискорити мир на Донбасі, я це робитиму до останнього подиху. Ось чому я погодився”, – наголосив Кравчук.

Він висловив думку, що нинішній глава держави Володимир Зеленський “реанімував, повернув до життя “нормандську четвірку”, яка вже зовсім занепала”.

Кравчук додав, що заради врегулювання ситуації на Донбасі Зеленський “не боїться приймати непопулярні рішення”.

“І з останнього питання він (Зеленський, – ред.) говорить: так, важливо, що прийняли документ про “тишу”, але нехай його підпишуть глави “четвірки”. Нам потрібно згуртуватися всім: Україні, тим країнам Європи, які дійсно сповідують принципи міжнародного права, суверенітету, незалежності, які бачать, як Україна б’ється, страждає за те, щоб відстояти свою землю”, – заявив він.

Кравчук також зазначив важливість об’єднання всіх всередині України.

Леоніду Кравчуку 86 років. Він був першим президентом незалежної України (1991 року -1994 рр.), народним депутатом Верховної Ради України I-IV скликань.