Британські розвідники прокоментували наміри Кремля змінити призовний вік у Росії. Фахівці вважають, що це необхідно РФ аби збільшити чисельність війська.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

13 березня депутати російської Держдуми внесли законопроєкт про зміну вікової категорії призову на військову службу.

Чинний закон передбачає, що до військової служби повинні бути призвані чоловіки віком 18-27 років. Водночас новим документом планується змінити призовний вік на 21-30 років.

Британські розвідники нагадали, що РФ проводить призов на військову службу двічі на рік.

“Офіційно Росія продовжує забороняти призовникам брати участь в операціях в Україні, хоча принаймні сотні призовників, ймовірно, служили через адміністративну плутанину або після того, як їх примусили підписати контракти”, – мовиться у звіті.

Фахівці наголосили, що чимало російських чоловіків у віці 18-21 рік є студентами, а тому звільнені від військової служби на час навчання.

“Влада, швидше за все, змінює вікову категорію, щоб збільшити чисельність війська, гарантуючи, що студенти зрештою будуть змушені служити”, – припустили у британській розвідці.

Фахівці резюмували, що навіть якщо Росія й надалі утримуватиметься від використання призовників на війні, додаткові призовники вивільнять більшу частину професійних солдатів для війни проти України.