За даними аналітиків Інституту вивчення війни, ЗСУ проводять успішний контрнаступ на Харківщині і за декілька днів звільнили близько 2,5 тисячі квадратних кілометрів. У Кремлі успіх України відмовляються визнати, однак 9 вересня президент РФ Володимир Путін скликав засідання з російськими силовиками та іншими посадовцями.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти зауважили, що Збройні сили України мають змогу взяти в оточення росіян в Ізюмі (Харківська область), якщо зможуть розірвати наземні лінії зв’язку окупантів з північного та південного боку міста.

“Якщо українцям вдасться розірвати російські наземні зв’язки, то вони матимуть можливість створити котел навколо Ізюма та зруйнувати значну частину російських позицій на північному сході України”, – наголосили в ISW.

Також за даними аналітиків, Кремль скеровує додаткові ресурси окупантам на Харківщині, аби зупинити контрнаступ ЗСУ.

Зокрема міноборони РФ опублікувало кадри військових конвоїв, які вони направили для посилення позицій окупантів у Куп’янську та Ізюмі. Попри це, визнавати успіх українців Кремль не поспішає.

Водночас, вважають експерти, саме успішний контрнаступ Збройних сил України міг спонукати російського президента зібрати засідання 9 вересня з вищими силовиками РФ та посадовцями.

“У Кремлі не обговорювали тему засідання Ради безпеки, а речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не коментуватиме “ситуацію навколо Балаклії та інші події в зоні спецоперації”. Пєсков направив усі запити щодо цього питання до міноборони Росії”, – мовиться у звіті.