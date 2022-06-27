Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, щоб проводити "таємну мобілізацію" для підтримки операцій в Україні без проведення повної мобілізації.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).

Державна дума Росії оголосила про плани розглянути 28 червня поправку до закону про військову службу, яка дозволить військовим чиновникам пропонувати контракти юнакам відразу після “повноліття” або закінчення середньої школи. Так у РФ планують обійти необхідність проходження військової служби. як призовники.

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) України Кирило Буданов 25 червня заявив, що Кремль проводить “таємну мобілізацію” і що завдяки постійним зусиллям Росії з мобілізації українські сили не можуть чекати, поки росіяни вичерпають свій наступальний потенціал перед початком контрнаступу.

Буданов зауважив, що Кремль вже залучив до війни близько 330 тис. військовослужбовців, що становить понад третину всієї кількості Збройних сил Росії.

За оцінкою ISW, президент Росії Володимир Путін зіткнеться зі значним внутрішнім і соціальним спротивом, якщо збільшить цю кількість шляхом проведення загальних заходів (на відміну від прихованої) мобілізації.