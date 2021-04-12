Про це розповідають #Букви.
Так, на свої сторінці у Facebook народний депутат від “Голосу” Ярослав Юрчишин написав, що йому знайомий цей данець – це його давній друг та власник сімейного бізнесу.
У коментарі під публікацією міністр інфраструктури опублікував нове фото, на якому Йоганнес Вамберг Андерсен стоїть на пероні вокзалу із шваброю у руках і його при цьому знімали журналісти.
“А вчора хайпу не вийшло, прийшов, а вагони та вікна чисті”, – підписав фото міністр Криклій.
Та українському урядовцю під цим фото написав сам Андерсен.
“Ми і так зрозуміли, що за нами стежили. Це було вчора на вокзалі, куди я вранці прибув вже із знімальною групою з ICTV”, – написав данець.
За його словами, до журналістів підійшла “офіційна особа” і почала вимагати припинити знімати. “До нас підійшла офіційна особа, сказала, що не можна фотографувати без дозволу. Ви вважайте це нормальна ситуація, коли у вільній Україні намагаються перешкоджати журналістській діяльності?” – сказав данець.
Щодо звинувачень у хайпі, то Йоганнес Вамберг Андерсен зазначив, що ніхто і не казав, що усі потяги в Україні брудні, проте “Брудні поїзда і електрички в Україні є системною проблеми.
“Брудні потяги та електрички в Україні є системною проблемою… Справа не у хайпі, а в байдужому ставленні до пасажирів… Бруд у вагонах, так і зовні, некомфортабельні поїзда, повільні потяги, рідкісні поїзда, смердючі приміські електрички, на яких люди щодня змушені добиратися. Все набагато гірше, ніж у всіх великих країнах, що межують з Україною. А ви про хайп якийсь. Вам не соромно?”
Користувачів соцмережі обурив коментар міністра, бо “замість того, щоб вирішувати проблему” він “строчить в’їдливі коментарі”.
“Пам’ятайте: ви не небожитель, а менеджер, найнятий народом України, на роботу. Поводьтеся відповідно до посади і не ганьбіть себе”.
- Журналіст з Данії Йоганнес Вамберг Андерсен став зіркою соцмереж після того, як не витримав і почав відмивати вагон потяга, яким мав їхати, придбаною задля цього шваброю. Тепер українці обурюються бездіяльністю керівництва “УЗ” і заявляють: “Вам має бути соромно”.
- “Укрзалізниця” все ж не залишила вчинок Андерсена без уваги. Як він розповів виданню “BBC Україна”, керівництво департаменту пасажирських перевезень зв’язалося з ним та запросило у депо, щоб показати, як миють потяги. Йоганнес погодився, але зізнався, що побоюється, що його запевнятимуть, що все гаразд.