Про це розповідають #Букви.

Так, на свої сторінці у Facebook народний депутат від “Голосу” Ярослав Юрчишин написав, що йому знайомий цей данець – це його давній друг та власник сімейного бізнесу.

У коментарі під публікацією міністр інфраструктури опублікував нове фото, на якому Йоганнес Вамберг Андерсен стоїть на пероні вокзалу із шваброю у руках і його при цьому знімали журналісти.

“А вчора хайпу не вийшло, прийшов, а вагони та вікна чисті”, – підписав фото міністр Криклій.

Та українському урядовцю під цим фото написав сам Андерсен.

“Ми і так зрозуміли, що за нами стежили. Це було вчора на вокзалі, куди я вранці прибув вже із знімальною групою з ICTV”, – написав данець.

За його словами, до журналістів підійшла “офіційна особа” і почала вимагати припинити знімати. “До нас підійшла офіційна особа, сказала, що не можна фотографувати без дозволу. Ви вважайте це нормальна ситуація, коли у вільній Україні намагаються перешкоджати журналістській діяльності?” – сказав данець.

Щодо звинувачень у хайпі, то Йоганнес Вамберг Андерсен зазначив, що ніхто і не казав, що усі потяги в Україні брудні, проте “Брудні поїзда і електрички в Україні є системною проблеми.

“Брудні потяги та електрички в Україні є системною проблемою… Справа не у хайпі, а в байдужому ставленні до пасажирів… Бруд у вагонах, так і зовні, некомфортабельні поїзда, повільні потяги, рідкісні поїзда, смердючі приміські електрички, на яких люди щодня змушені добиратися. Все набагато гірше, ніж у всіх великих країнах, що межують з Україною. А ви про хайп якийсь. Вам не соромно?”

Користувачів соцмережі обурив коментар міністра, бо “замість того, щоб вирішувати проблему” він “строчить в’їдливі коментарі”.

“Пам’ятайте: ви не небожитель, а менеджер, найнятий народом України, на роботу. Поводьтеся відповідно до посади і не ганьбіть себе”.