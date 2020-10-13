Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційну заяву футбольної федерації Португалії.
Тепер відомий на весь світ форвард не зможе зіграти в матчі зі збірною Швеції в рамках Ліги націй. Минулого тижня він брав участь в матчі Португалія-Іспанія.
Відзначається, що Роналду вже ізольований від команди, хвороба протікає безсимптомно.
Повторні тести гравці збірної здали після того, як коронавірус був виявлений у одного з членів команди.
Більше ні в одного з футболістів збірної COVID-19 не виявили.
- Раніше повідомлялося, що Девід і Вікторія Бекхем перехворіли на коронавірус.