Відомий телеведучий, шоумен, волонтер і член партії "Голос" Сергій Притула провів з’їзд частини "Голосу" з нагоди другої річниці від створення політсили.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Притули, 120 членів “Голосу” (депутати різних рівнів та партійні функціонери) обговорили ситуацію, що склалась у партії. На порядку денному з’їзду — удосконалення статуту.

“Діючий статут викликає багато нарікань та призвів до тотальної узурпації влади в партії її керівництвом. А “Голос” задумувався, як партія, яка має відображати інтереси усіх партійців та їх громад, а не лише купки обраних”, — написав Притула.

Він сподівається, що напрацювання, які обговорили учасники зборів, внесуть до оновленого статуту, який буде ухвалений на офіційному з’їзді партії.

“Відштовхуючись від цього, зможемо провести прозору та демократичну процедуру обрання нового керівництва”, — додав він.

Притула заявив, що готовий взяти участь у таких виборах та взяти на себе відповідальність за “Голос” напередодні нового виборчого циклу.

Про “з’їзд Притули” в офіційному повідомленні партії — ані слова.

У “Голосі” вважають, що наразі партія переживає “виклики росту”. Попри це там зазначають, що вони намагаються довести, що вони є партією “реальних результатів в інтересах українців”