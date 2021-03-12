Кронпринцеса Швеції Вікторія та її чоловік принц Даніель отримали позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це пише Reuters.

“У кронпринцеси і принца Даніеля симптоми легкі, але вони відчувають себе добре, враховуючи обставини”, – йдеться в заяві палацу.

Зазначається, що пара знаходиться на карантині зі своїми двома дітьми, принцесою Естель і принцом Оскаром.

Як спадкова принцеса, 43-річна Вікторія є наступною в черзі на престол Швеції, який в даний час займає її батько, король Карл XVI Густав. І король, і королева Сільвія вже вакцинували проти коронавірусу.