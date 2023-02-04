У мережі розкритикувати українську броварню Varvar brewery, яка раніше випустила пиво під назвою "Герої Не вмирають", присвятивши назву полеглому в бою колезі. Проте, така ідея прийшлася до душі не всім. У коментарях компанію звинуватили у "хайпі" на Збройних силах.

Про це свідчить допис з вибаченнями компанії у Facebook.

Поціновувачі пива почали залишати оцінки та світлини продукту Varvar brewery на платформі Untappd, де користувач може ділитися пивними знахідками з іншими людьми. Там пиво “Герої не вмирають” оцінили майже на 4 бали з 5.

Втім, не всім така ініціатива видалася доречною.

Навіть попри те, що напій був благодійним, як зазначили в броварні, користувачі вважають, що у такий спосіб Varvar brewery лише зганьбили свою репутацію.

За словами представників компанії, команді дуже шкода, що ця ініціатива викликала негативний відгук.

“Ми ухвалили дещо необдумане та емоційне рішення взяти саме цю назву, “Герої Не вмирають”. Влітку ми втратили друга та колегу, наш пивовар Ярослав загинув на полі бою, і ця фраза попри всю болючість — бо герої вмирають — стала для нас тим, в чому ми хотіли переконати самих себе. До речі, абсолютно весь прибуток від продажу “Героїв” йде до БОН [Благодійне Об’єднання Нації]”, — зазначили в броварні.

“Вибачте, будь ласка, кров бійців — не фарба для ваших етикеток. І тим, що у вас самих колега пів року тому загинув, виправдовуватися не треба. Хотіли б — зробили б іменний випуск. Але ви вирішили по площинах”, — додав Віктор Трегубов, співзасновник партії “Демократична сокира”.

Він також зауважив, що пресслужба броварні залишала вподобайки під коментарями людей, які критикували противників “Герої Не вмирають”. Зокрема, йдеться про коментар, де незгідних назвали “к*нченими у*бками”.

У компанії пообіцяли надати всі звіти щодо благодійності, попросивши “зрозуміти”, що вони — пивовари, які роблять те, що вміють, аби допомогти.

Водночас були й ті, хто підтримав Varvar brewery та пиво “Герої не вмирають”.