Друга за розміром австралійська авіакомпанія Virgin Australia збанкрутувала на тлі проблем, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Про це повідомили на сайті авіаперевізника.

Авіакомпанія Virgin Australia займає близько 31% ринку австралійських авіаперевезень.

Тепер компанія переходить в зовнішнє управління. Керуючою стане міжнародна компанія Deloitte.

“Virgin Australia Holdings Limited передана в зовнішнє управління для рекапіталізації і для того, щоб забезпечити більш міцне фінансове становище компанії після закінчення кризи через коронавірус”, – повідомили в авіакомпанії.

Тепер авіакомпанія буде виконувати рейси для транспортування працівників служб життєзабезпечення і вантажів.

Крім цього, літаками компанії повертатимуть громадян Австралії додому.

Авіакомпанія була на ринку 20 років. В ній працюють більше 10 тисяч осіб. Літаки Virgin Australia літали в 41 пункт призначення.

Щорічно компанія приносила австралійській економіці 11 мільярдів доларів.