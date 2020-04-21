Про це повідомили на сайті авіаперевізника.
Авіакомпанія Virgin Australia займає близько 31% ринку австралійських авіаперевезень.
Тепер компанія переходить в зовнішнє управління. Керуючою стане міжнародна компанія Deloitte.
“Virgin Australia Holdings Limited передана в зовнішнє управління для рекапіталізації і для того, щоб забезпечити більш міцне фінансове становище компанії після закінчення кризи через коронавірус”, – повідомили в авіакомпанії.
Тепер авіакомпанія буде виконувати рейси для транспортування працівників служб життєзабезпечення і вантажів.
Крім цього, літаками компанії повертатимуть громадян Австралії додому.
Авіакомпанія була на ринку 20 років. В ній працюють більше 10 тисяч осіб. Літаки Virgin Australia літали в 41 пункт призначення.
Щорічно компанія приносила австралійській економіці 11 мільярдів доларів.
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