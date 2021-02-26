Президент США Джо Байден заявив, що його держава ніколи не визнає російську анексію українського півострова Крим.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

“Сьогодні сім років тому Росія порушила міжнародне право, норми, за якими сучасні країни взаємодіють одна з одною, а також суверенітет і територіальну цілісність сусідки України, коли вона вдерлася в Крим”, – заявив Байден.

Він наголосив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну, її союзників та партнерів, як і з самого початку цього конфлікту.

“У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим – це Україна. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають передбачувану Росією анексію півострова, і ми будемо виступати разом з Україною проти агресивних дій Росії”, – додав Байден.

Американський президент пообіцяв, що США і далі працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її зловживання та агресію в Україні.

“Ми також продовжуватимемо вшановувати мужність і надію Революції Гідності, в ході якої український народ зіткнувся на Майдані зі снайперськими обстрілами і силовиками та вимагав нового майбутнього для своєї країни”, – зауважив Байден. На останок президент додав, що США підтримує всіх, хто працює над мирним, демократичним та успішним майбутнім своєї країни.