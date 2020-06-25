Про це Собчак написала у своєму Instagram.

“Я подаю до суду на видання Business Insider за фактом наклепу. Німецьке видання вийшло із заголовком” Ксенія Собчак назвала чорношкірих людей дурними і ледачими “і звинуватило мене в расизмі. Це пряма брехня. Таких слів я ніколи не вимовляла. І вже тим більше не поділяю цих поглядів “, – рішуче заявила телеведуча.

Він підкреслила, що має намір вимагати публічних вибачень.

“Люди НЕ діляться на білих і чорних, кавказців і азіатів. Але люди діляться на розумних і дурних. На тих, хто має свою думку і тих, хто йде за натовпом. Я не підтримую будь-який протест в будь-якій країні, коли він пов’язаний з насильством . Для мене головні цінності це життя, свобода і приватна власність. і так, мої погляди це право-ліберальні погляди. Я проти квотування і тотального розформування поліції. Я проти грабежів і вандалізму. Мабуть, в нашому стрімко левеющем світі такі погляди вже поза законом “, – зазначила Собчак.

Стаття, про яку йде мова, вийшла в німецькій версії Business Insider 24 червня. Вона називається “Наступний скандал з Volkswagen після расистської реклами: посол російського бренду Audi називає чорношкірих “дурними і ледачими”.

Варто зазначити, що автомобільна компанія Audi прийняла рішення про розрив рекламного контракту з Ксенією Собчак.

Deutsche Welle пов’язує реакцію Audi з повідомленням, яке Собчак опублікувала в своєму Instagram 7 червня. Йшлося про відео з підписом “Міннеаполіс, я з тобою. Дивитися зі звуком”. На тлі чорного екрану там звучала пісня “Убили негра” групи “Заборонені барабанщики”. Зараз в Instagram Собчак цього відео немає.

Пізніше Собчак заявила, що це був жарт в рамках шоу Comment Out, в якому зіркам пропонується виконувати різні провокаційні завдання.

Собчак співпрацювала з Audi вісім років, вона була рекламним обличчям бренду в Росії.