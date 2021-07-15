У Міністерстві юстиції України назвали найпопулярніші та рідковживані імена новонароджених.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, за перше півріччя 2021 року найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали:

для дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна;

для хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

Водночас, дехто з молодих батьків вирішив проявити оригінальність у виборі ім’я для свого малюка.

Так, серед трендових рідкісних імен першого півріччя 2021 року популярними були:

для хлопчиків: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

для дівчаток: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.