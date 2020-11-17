Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що якщо людина захворіла на коронавірусну хворобу, але при цьому не має свого сімейного лікаря, то їй все одно нададуть допомогу.

Про це Степанов заявив на брифінгу.

Ті, у кого немає підписаної декларації з сімейним лікарем, мають отримати допомогу від будь-якого сімейного лікаря, якого надасть амбулаторія чи поліклініка.

“Якщо у вас немає сімейного лікаря, а ви захворіли на COVID-19, то амбулаторія та сімейні лікарі зобов’язані надати вам медичну допомогу. Навіть якщо у вас немає відповідної декларації. Її ви зможете заключити потім, коли одужаєте. Ці зміни були внесені у відповідне рішення уряду”, – сказав Степанов, маючи на увазі постанову, яка була прийнята на позачерговому засіданні Уряду.

Голова МОЗ України закликав українців утриматися від самолікування та непрофесійних рекомендацій.

“Дуже важливо, щоб ви не займаються самолікуванням. Не питайте друзів, як вони лікувалися від COVID-19, бо кожна людина – індивідуальна”, – застеріг міністр охорони здоров’я.