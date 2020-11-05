Міжнародний саміт Кримської платформи щодо деокупації півострова відбудеться у травні 2021 року в Києві.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Я можу офіційно підтвердити, що саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року. Сподіваємося, що ситуація з коронавірусом стабілізується і ми матимемо нагоду провести саміт у столиці України”, – сказав він.

Кулеба також зазначив, що 3 листопада військовий суд у Ростові засудив трьох кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями. В той же день були затримані троє кореспондентів “Кримської солідарності”. 4 листопада їх відпустили.

“Але ми бачимо, що це системні репресії проти кримських татар, і ми будемо продовжувати свою роботу, щоб зупинити ці репресії. І щоб усі, хто утримуються – були звільнені”, – додав міністр.