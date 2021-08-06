Про це він заявив, відповідаючи на питання української служби “Голосу Америки”, протягом свого візиту до Вашингтона.

Крім цього, міністр пояснив позицію України щодо відкликання підпису під заявою Ради з прав людини ООН щодо ситуації з правами людини в провінції Сіньцзян, де повідомляється про утиски прав уйгурів з боку китайської влади.

“Цей інцидент вичерпаний, всі отримали необхідні роз’яснення і поставился з розумінням. Достатньо сказати, що за останні два дні американські партнери цю тему не порушували і не обговорювали. Ми провели детальні консультації, детально роз’яснили, що відбулося, і обидві сторони – як Україна, так і Сполучені Штати та інші наші західні партнери, винесли свої уроки з цього – що робити, щоб подібні ситуації не траплялися у майбутньому”, – сказав Дмитро Кулеба.

На уточнююче питання, що ж саме відбулося в історії з відкликанням підпису, міністр не відповів. Але додав: не вважає, що Україна особливо зближується з Китаєм.

“Може хтось бачить якесь особливе зближення Києва та Пекіна, я бачу нормальний процес співробітництва у сфері торгівлі і в сфері боротьби з пандемією коронавірусу. З усіх стратегічних безпекових питань, або з питань стратегічний галузей економіки, ми насамперед працюємо з нашими західними партнерами – Європейським Союзом, Сполученими Штатами”, – заявив міністр закордонних справ.

Він підкреслив, що Україна буде щаслива бачити американські інвестиції та американські компанії в реалізації інфраструктурних проектів в Україні.

“Жодного розвороту України немає. Ми є частиною західного світу, ми розвиваємося як частина цього світу. Але торгівля з Китаєм є об’єктивною реальністю, і навіть попри ту принципову політику, яку здійснюють Сполучені Штати відносно Китаю в сфері безпеки, торгівля при цьому рухається своїм шляхом. І саме за такою моделлю розвиваються наші відносини з Китаєм”, – заявив міністр.

Раніше експерти у Вашингтоні висловили занепокоєння посиленням співпраці Києва та Пекіна.

“Китай відомий тим, що багато обіцяє, але мало виконує, – заявив аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики Стівен Бланк. – Україна залежить від Вашингтона набагато більше, ніж від Пекіна, а Пекін не буде особливо намагатись допомогти Києву. Тож я думаю, що це помилкова політика”.

Експерт фонду Heritage Дін Ченг додав, що будь-яка китайська підтримка має свою ціну. “Китайські інвестиції зазвичай не безкоштовні”, – переконував Ченг. “Майже завжди тут є послуга за послугу”.

Натомість колишній посол США в Україні Джон Гербст переконаний, що Київ може співпрацювати з Пекіном у деяких питаннях, але з чутливими темами, як-от з продажем “Мотор Січі” – українська влада не ризикуватиме.

“Це може дратувати адміністрацію США, але це точно не перетинає критичних американських інтересів. І у питаннях, де Україна може співпрацювати з Китаєм, при цьому серйозно не засмучуючи Сполучені Штати, вона може вирішити це робити. І хоча США це може не подобатись, тут це розуміють”, – заявив Джон Гербст.