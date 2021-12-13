13 грудня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з помічницею державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Відповідна інформація опублікована на сайті МЗС України.

Нагадаємо, Карен Донфрід відвідала спершу Київ, згодом планує Москву, аби обговорити питання ймовірного загострення військового конфлікту та нарощування Росією військових сил на кордоні. Її поїздку анонсували ще 11 грудня. Карен Донфрід акцентує, що США можуть досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей та підтримки Нормандського формату.

Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретарки до Москви. Американська сторона погодилася з принципом “Жодних рішень щодо України без України”.

Сполучені Штати Америки вкотре підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також – готовність до подальшого втілення комплексного пакета стримування РФ від нового етапу агресії проти України.

“Дмитро Кулеба підкреслив відданість України політико-дипломатичним способам врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та привітав активне залучення США до дипломатичних зусиль з деескалації та мирного врегулювання”, – йдеться в комюніке на сайті МЗС.

Також міністр поділився баченням способів ефективного виконання Мінських домовленостей. Зокрема щодо кроків Росії у безпековій та гуманітарній сфері, які здатні знизити напругу та розблокувати процес мирного врегулювання.

Після зустрічей у Києві та Москві помічниця держсекретаря поїде до Брюсселя (Бельгія) 15-16 грудня, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо зусиль для досягнення дипломатичного рішення.