Криптовалюта Bitcoin сьогодні, 30 грудня 2020 року, в черговий раз оновила свій історичний максимум, пробивши позначку 28 500 доларів. З початку місяця Bitcoin подорожчав майже на половину.

Про це свідчать дані торгів на криптовалютній біржі Coindesk.

Повідомляється, що Bitcoin продовжує так зване “ралі Санта Клауса” у кінці року, досягнувши позначки в 28 572 доларів. З початку грудня він вже виріс на 47% і знаходиться на шляху до найбільшого щомісячного приросту з травня 2019 року.

З початку 2020 року Bitcoin виріс в ціні майже в чотири рази на тлі зростання інтересу інвесторів.

Відзначимо, “ралі Санта Клауса” називають стійке зростання фондового ринку з останнього тижня грудня до перших двох торгових днів січня.