Про це свідчать дані торгів на криптовалютній біржі Coindesk.
Повідомляється, що Bitcoin продовжує так зване “ралі Санта Клауса” у кінці року, досягнувши позначки в 28 572 доларів. З початку грудня він вже виріс на 47% і знаходиться на шляху до найбільшого щомісячного приросту з травня 2019 року.
З початку 2020 року Bitcoin виріс в ціні майже в чотири рази на тлі зростання інтересу інвесторів.
Відзначимо, “ралі Санта Клауса” називають стійке зростання фондового ринку з останнього тижня грудня до перших двох торгових днів січня.
- Зазначимо, що в понеділок, 30 листопада, вартість Bitcoin досягнула $19 686.