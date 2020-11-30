Курс Bitcoin оновив історичний максимум

Про це свідчать дані сервісу Coin Desk.

Протягом дня курс декілька разів несуттєво знижувався, але увечері зафіксувався на рівні $19 678.

16 грудня 2017 року вартість цієї криптовалюти була зафіксована на рівні $19 665,39. Абсолютний рекорд Bitcoin встановив 17 грудня 2017 року. Тоді його вартість дорівнювала $20 089. Після цього тріумфу курс криптовалюти стрімко обвалився. Через рік, 15 грудня 2018 року, один Bitcoin коштував всього $3126.

Курс однієї з найпопулярніших криптовалют світу Bitcoin після десятиденного впевненого зростання різко обвалився. За день Bitcoin подешевшав більш ніж на 2 тисячі доларів.