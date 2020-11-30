Covid-19 Україна

оновлено 30.11.2020 о 17:02

Всього:

732625 (+9946)

Хворіють:

375149 (+9946)

Вилікувались:

345149 (+5771)

Померло:

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Курс Bitcoin оновив історичний максимум

У понеділок, 30 листопада, вартість Bitcoin досягнула $19 686. Це історичний максимум для цієї криптовалюти.

Понеділок, 30 листопада 2020, 18:13

Про це свідчать дані сервісу Coin Desk.

Протягом дня курс декілька разів несуттєво знижувався, але увечері зафіксувався на рівні $19 678.

16 грудня 2017 року вартість цієї криптовалюти була зафіксована на рівні $19 665,39. Абсолютний рекорд Bitcoin встановив 17 грудня 2017 року. Тоді його вартість дорівнювала $20 089. Після цього тріумфу курс криптовалюти стрімко обвалився. Через рік, 15 грудня 2018 року, один Bitcoin коштував всього $3126.

  • Курс однієї з найпопулярніших криптовалют світу Bitcoin після десятиденного впевненого зростання різко обвалився. За день Bitcoin подешевшав більш ніж на 2 тисячі доларів.
  • Раніше біткоїн-інвестори, поміж яких є провідні хедж-фонди та управителі капіталом, зробили ставку на те, що віртуальна валюта може вирости майже в п’ять разів — до 100 000 доларів — у 2021 році. Це парі привернуло увагу скептиків, які вважають, що нестабільна криптовалюта – це спекулятивний актив, а не засіб заощадження – як, наприклад, золото.
Теги: курс, bitcoin, криптовалюта

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