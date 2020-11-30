"Студія Квартал-95" запланувала на січень 2021 року "післякарантинний" концерт шоу "Вечірній квартал", хоча дати локдауну ще невідомі.

Про це повідомляють #Букви.

“Вечірній квартал” запланував на період з кінця грудня до кінця січня лише два заходи.

22 грудня колектив запише “Новорічний квартал”, а потім на місяць візьме перерву і виступить з новою програмою 24 січня.

Січневий концерт, згідно з даними на сайтах студії та сервісу з продажу білетів Concert.ua, відбудеться у КЦ Freedom Hall на вулиці Фрунзе в Києві.

В описі до події на Concert.ua зазначено, що це шоу — “перший концерт “Вечірнього кварталу” в Культурному центрі “Freedom Hall” після карантину”.

Варто зауважити, що торік та позаторік у грудні та січні концертів “Кварталу” було в 11 разів більше — по 22 (21 в грудні, 1 в січні).

Як відомо, попри чутки про повний локдаун уряд не встановив остаточну дату і обговорюватиме її ще найближчими днями. Попередньо карантин триватиме з 24 грудня по 15 січня або ж по 23 січня.