Відомий американський кінорежисер, актор, кінопродюсер Квентін Тарантіно підписав контракт на випуск двох книг з однією із найбільших у світі видавничих компаній – HarperCollins Publishers.

Про це повідомляється в прес-релізі компанії. Також про це поінформували низка видань, такі як Variety, Deadline та інші.

В основу одного з романів оскароносного режисера ляже сюжет його фільму “Одного разу в… Голлівуді” 2019 року (“Once Upon a Time in Hollywood”). Кінострічка свого часу отримала десять номінацій на премію “Оскар” й виграла дві нагороди (зокрема Бред Пітт отримав нагороду за кращу акторську роль другого плану).

Очікується, що книга буде опублікована влітку 2021 року. Спочатку твір вийде в м’якій обкладинці “для масового ринку”, разом із електронною версією і цифровими аудіо-виданнями.

Восени 2021 року вийде “розкішне видання в твердій палітурці”.

У своєму романі Тарантіно планує глибше розкрити деяких персонажів картини. Книга розповідатиме про життя головних героїв стрічки – кінозірку Ріка Далтона (роль виконав Леонардо Ді Капріо) і його дублера та вірного друга Кліффа Бута (Бред Пітт) – як після подій, описаних у фільмі, так і до них.

“У 70-х роках романи на основі фільмів були першими дорослими книгами, на яких я виріс. І досі я відчуваю величезну прихильність до цього жанру. Тому, як шанувальник романів, я з гордістю оголошую “Одного разу в… Голлівуді” своїм внеском у цей часто маргіналізований, але улюблений піджанр літератури. Я також дуже радий продовжити вивчення моїх персонажів і їхнього світу в своєму літературному починанні”, – наголосив Тарантіно, коментуючи співпрацю з HarperCollins.

Другою книгою режисера стане роман “Cinema Speculation”, до якого увійдуть особисті есе, рецензії та замітки Тарантіно про кіноіндустрію 1970-х років.

ДОВІДКА. “Одного разу в Голлівуді” – американський комедійно-драматичний фільм 2019 року сценариста і режисера Квентіна Тарантіно. Дія фільму відбувається в 1969 році в Лос-Анджелесі, де колишня зірка ТВ-вестернів Рік Далтон (Леонардо Ді Капріо) і його дублер Кліфф Бут (Бред Пітт) намагаються знайти своє місце в мінливому світі кіноіндустрії. У картині представлений зоряний акторський склад, а також кілька сюжетних ліній, які віддають данину останнім моментам “золотого віку” Голлівуду.