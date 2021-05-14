Пасажири розкупили квитки на рейс "в нікуди" австралійського перевізника Qantas з видом на супермісяць за рекордно короткий час - 2,5 хвилини.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Політ з видом на супермісяць – останній із серії поїздок, проведених Qantas, які відправляють мандрівників в захоплюючу поїздку, а потім повертають їх туди, звідки вони прибули.

Вартість квитків на рейс стартувала з 386 доларів США за квиток в економ-клас, в той час як квиток в бізнес-клас продавався за ціною 1160 доларів США.

Після того, як квитки були розпродані, співробітники компанії створили список очікування, але на даний момент він вже закритий.

Політ обіцяє захоплюючі види на Місяць. Авіакомпанія повідомила, що разом з астрономом докторкою Ванессою Мосс розробляє “оптимальну траєкторію польоту над Тихим океаном”.

Мосс також полетить з туристами, щоб розважати їх фактами та історіями про астрономічному подію 26 травня, яку NASA називає “суперкровавим місячним затемненням”.