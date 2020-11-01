"Укрзалізниця" з 1 листопада 2020 року зменшує вартість проїзду у вагонах 1 класу швидкісних поїздів Інтерсіті+ на 15% у внутрішньому сполученні.

Про це повідомив в.о. члена правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

“Запрошуємо пасажирів подорожувати швидкісними поїздами, та тих, хто користувався другим класом, пересісти у перший. Наші поїзди – це більш безпечний та комфортний вид транспорту”, — зазначив Олександр Перцовський.

Також він повідомив, що вартість проїзду буде змінюватися не лише залежно від дати, а й дня тижня, у який пасажир здійснює подорож. Зокрема, дешевше користуватися вагоном 1 класу швидкісного поїзда у вівторок, дорожче — у п’ятницю, оскільки діють різні коефіцієнти індексації тарифів. Крім того, при купівлі квитків “туди — зворотно” діє знижка 10%.

Найбільше пасажири поїздів Інтерсіті+ зможуть заощадити на вартості проїзду у вагонах 1 класу, якщо купуватимуть квитки за 30 діб до дати відправлення поїзда. Діє програма лояльності: “купуй раніше – плати менше”.

Загалом в “Укрзалізниці” впевнені, що після дії 15-відсоткової знижки, вартість проїзду у вагонах 1 класу Інтерсіті+ стане конкурентною за авіатранспорт.