Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.

Діяльністю Кличка незадоволені 44% киян, а Зеленського – 57%. Ще нижчі результати у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Його роботою задоволені – 16% респондентів, незадоволені – 66%.

Жителі Києва краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні. 29% вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 57% – протилежної думки. 38% респондентів оцінюють стан справ у місті як правильний, 52% – як неправильний.

За даними соціологів, понад 80% опитаних підтримують заборону продажу тютюнових виробів у МАФах біля шкіл та дошкільних закладів. Крім того, 69% респондентів підтримують заборону продажу алкоголю у кіосках. Водночас противників цього – 13% і 19% відповідно.

74% – підтримують запровадження єдиного архітектурного стандарту для МАФів, 65% – підтримують продаж права встановлення МАФів підприємцям через конкурс у системі Prozorro. Противників цих ініціатив 13 та 14% відповідно.

Понад 50% підтримують заборону встановлення МАФів вздовж основних транспортних магістралей і заборону розміщення торгових кіосків у радіусі 200 метрів від виходів зі станції метро. Проте третина киян скоріше не підтримують такі ініціативи (32% і 36% відповідно).

Понад 90% опитаних погоджуються з тим, що власники МАФів повинні нести відповідальність за вивезення сміття та прибирання території навколо них, а також з тим, що влада повинна позбавляти дозволів на торгівлю МАФи, у разі встановлення фактів антисанітарії.

70% опитаних погоджуються з твердженням, що зовнішній вигляд МАФів псує архітектурний вигляд міста, але 23% з цим не погоджуються.

73% опитаних позитивно оцінюють нещодавнє звільнення від торгових кіосків 28 підземних переходів, 14% ставляться нейтрально до цієї ініціативи київської влади, 9% – негативно.