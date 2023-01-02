Киянину повідомили про підозру через спробу викрасти графіті Бенксі. Воно було розташовне на стіні одного зі зруйнованих будинків у Гостомелі Київської області.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, мешканець Києва вирішив демонтувати графіті зі стіни. Художник Бенксі залишив його на напівзруйнованому росіянами будинку у Гостомелі. Він зобразив жінку у протигазі з бігуді та вогнегасником в руках.

Чоловік планував продати графіти та отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд.

До викрадення він залучив інших чоловіків, які не знали про його наміри. Він запевнив, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу стінопису. Вони встигли зрізати частину стіни разом із зображенням. Підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою з метою захисту від пошкоджень.

Чоловік не встиг завантажити викрадене в автомобіль. Його викрили співробітники військової адміністрації.

Чоловіку про підозру за фактом завершеного замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України).