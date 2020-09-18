Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
“Новина, щоб ранок став дійсно добрим. Україна взяла штурмом один з останніх укріплених бастіонів неправильного написання нашої столиці “Kiev” у всесвітній мережі. Відтепер Вікіпедія пише Kyiv, а не Kiev!” – йдеться в повідомленні.
За словами Кулеби, складність полягала в тому, що Вікі просто використовує той варіант написання, який більш поширений в авторитетних джерелах.
“Багаторазові доводи українців, що він неправильний, не діяли — у відповідь пояснювали, що це суто технічне питання кількості згадок. Але вода камінь точить, а ініційована МЗС кампанія #KyivNotKiev точить світовий інформаційний простір. І от, нарешті, Kyiv став популярнішим в авторитетних джерелах за “Kiev”. Це чудовий результат довготривалих зусиль багатьох людей”, – додав міністр.
Як відомо, в жовтні 2018 року міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій “StratCom Ukraine” запустило онлайн-кампанію “#CorrectUA”, в рамках якої буде звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису столиці нашої країни Києва (#KyivNotKiev).
- 16 жовтня минулого року американська щоденна газета The Washington Post змінила написання назви столиці України англійською з Kiev на Kyiv.