Загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія Вікіпедія змінила транслітерацію назви Києва і тепер буде писати Kyiv замість російськомовної версії Kiev.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Новина, щоб ранок став дійсно добрим. Україна взяла штурмом один з останніх укріплених бастіонів неправильного написання нашої столиці “Kiev” у всесвітній мережі. Відтепер Вікіпедія пише Kyiv, а не Kiev!” – йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, складність полягала в тому, що Вікі просто використовує той варіант написання, який більш поширений в авторитетних джерелах.

“Багаторазові доводи українців, що він неправильний, не діяли — у відповідь пояснювали, що це суто технічне питання кількості згадок. Але вода камінь точить, а ініційована МЗС кампанія #KyivNotKiev точить світовий інформаційний простір. І от, нарешті, Kyiv став популярнішим в авторитетних джерелах за “Kiev”. Це чудовий результат довготривалих зусиль багатьох людей”, – додав міністр.

Як відомо, в жовтні 2018 року міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій “StratCom Ukraine” запустило онлайн-кампанію “#CorrectUA”, в рамках якої буде звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису столиці нашої країни Києва (#KyivNotKiev).