Київська блогерка отримала відзнаку від ГУР: у розвідці пояснили, що до завдань залучаються люди різних професій

Українська розвідка відреагувала на скандал з блогеркою Оксаною Волощук (Ксюша Манекен), яка похвалилася медаллю від Головного управління розвідки Міноборони України. У відомстві відреагували, що можуть залучати до виконання завдань людей різних професій.

Про це повідомила “Українська правда“.

3 березня радник керівника ОП Михайло Подоляк провів зустріч із блогерами стосовно їхньої інформаційної діяльності в мережі під час війни. Після заходу київська блогерка похизувалася відзнакою від ГУР, яку отримала ще торік. Вона пообіцяла розкрити причини її надання лише після закінчення війни.

Нагороду вона опублікувала в сторіз на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Їй видали медаль “За сприяння військовій розвідці України” ІІ ступеня, яка є заохочувальною відзнакою від ГУР МО. У соцмережах відреагували неоднозначно.

“Воєнна розвідка – особливо в країні, яка воює – це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широкий загал. Зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати дуже різних людей, різних професій, статусу, з особливими навичками. На щастя, дуже різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні. Водночас неправильно публікувати усі інструменти досягнення поставлених завдань, принаймні, до перемоги”, — зазначили у розвідці. Передісторія

Ксюша Манекен раніше працювала ескортницею в Дубаї (ОАЕ). Пізніше вона відкрила своє шлюбне агентство. Про свою діяльність вона розповіла в інтерв’ю українській журналістці Раміні Есхакзай.

У 2020 році вона писала в Instagram: “Неважливо, чий Крим, головне, що в Криму все мирно”. За її словами, ніби після окупації півострів “перетворився” на краще. Водночас вона розкритикувала журналістів, які поширюють скріни 2015-2016 років, бо вона “як і багато хто, не розуміла, що насправді відбувається”.

Нині вона заявляє, що змінила свою думку.



Київська блогерка отримала відзнаку від ГУР: у розвідці пояснили, що до завдань залучаються люди різних професій // 4 фото

“Нехай цей орден залишиться символом того, що якщо ти публічна людина, це далеко не означає те, що показуєш усе, що відбувається у твоєму житті”, — зазначила вона. “Поширювати скріни 2015-2016 років — ідеальна журналістська робота. Тоді я, як і багато хто, не розуміла, що насправді відбувається, і вважала, що головне, щоб усі були живі-здорові. З того часу багато що змінилося”.



Київська блогерка отримала відзнаку від ГУР: у розвідці пояснили, що до завдань залучаються люди різних професій // 4 фото

Також блогерка висловилася проти тих, хто її критикує. Вона написала, що це “незаслужена увага” до неї, згадавши про російський удар по Запоріжжю.