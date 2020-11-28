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Так, Тимошенко дав майстер-клас того, як уміло ухилятися від незручних питань.
Журналісти попросили чиновника ОП прокоментувати ймовірність введення локдауну в Україні з 25 грудня.
“Локдаун буде тоді, коли він буде. Та й усе… Рішення про локдаун приймуть президент, Кабмін та МОЗ. Головне масочки носити всім і все буде добре”, – відповів Тимошенко та квапливо надягнув свою маску, яка під час спілкування з журналістами була опущена.
Після цього Тимошенка запитала, чи є дані по регіонах щодо доцільності запровадження локдауну, однак він і тут вирішив ухилитися від запитання.
“Ми сподіваємося, що більшість голів обласних державних адміністрацій буде від партії “Слуга народу”, – додав Тимошенко.
Після цього заступник Єрмака ввічливо попрощався та негайно поїхав.
- За минулу добу, 27 листопада, в Україні зафіксували 16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.